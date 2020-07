La relance éco : TAO retrouve peu à peu ses voyageurs

Semaine après semaine, le retour des voyageurs se confirme sur le réseau TAO. Fin juin, on atteignait les 70 000 voyageurs par jour - soit 66% de la fréquentation de l'an passé, à la même époque. "C'est un bon score, se félicite Fabrice Mayer, le directeur de Kéolis Orléans, qui exploite le réseau. Pendant le confinement, on avait 5% de fréquentation. Atteindre aujourd'hui près de 70% est très encourageant."

La règle du "1 fauteuil sur 2 condamné" devrait évoluer

C'est le signe que la confiance revient. "Nous faisons tout pour que les clients voyagent dans de bonnes conditions, notamment sur le plan sanitaire", souligne Fabrice Mayer. Désinfection des bus et des rames tous les soirs, lingettes et gel hydro-alcoolique à disposition des chauffeurs, port du masque bien respecté par les voyageurs - le non-port du masque ne représente que 0,2% des infractions constatées par les contrôleurs.

Il reste malgré tout des freins pour qu'on puisse parler d'un retour à la normale. Des freins psychologiques, bien sûr, mais aussi des freins liés justement au protocole sanitaire, puisqu'un fauteuil sur deux reste condamné. "Cette mesure va sans doute s'assouplir à la rentrée, espère Fabrice Mayer, c'est même indispensable pour qu'on puisse retrouver notre fréquentation. Et cela n'empêchera pas de maintenir les gestes barrières, le port du masque restera obligatoire." A noter que depuis le 29 juin, la vente des tickets à bord est de nouveau possible dans les bus.

Nouvel été de travaux pour le réseau du tramway

Le développement du billet numérique - le "flash ticket" - est aussi une des pistes à l'étude pour booster la fréquentation. Ce billet numérique, qui permet une validation avec un simple code-barres, devrait aussi être accessible prochainement à tous les abonnés.

En attendant la rentrée, qui confirmera ou non le retour des voyageurs, l'été sera de nouveau marqué par d'importants travaux de rénovation et d'entretien sur le réseau du tramway. La ligne B sera totalement coupée entre le 6 et le 14 juillet ; la ligne A sera partiellement coupée, entre les stations CHRO et Tourelles Dauphine, du 20 juillet au 28 août. Ce sera le cinquième été consécutif de travaux pour la ligne A...

Le reportage diffusé par France Bleu Orléans est disponible ici :