"La relance éco" : Tarmac Aerosave stocke près de 250 avions cloués au sol à cause du Covid-19

L'entreprise Tarmac Aerosave, fondée en 2007 par Airbus, Safran et Suez pour initialement recycler écologiquement les vieux avions à Tarbes, a du aussi augmenter ses capacités de stockage d'avions pendant la crise lié au Covid-19, alors qu'au plus fort de la crise 90% du trafic aérien était interrompu et que les frontières n'ont pas entièrement rouvert. Alain Leboucher, directeur commercial de cette entreprise était l'invité de la "relance éco" sur France Bleu Occitanie ce mardi 30 juin.

Cette société leader en Europe présente à Teruel en Espagne, a aussi ouvert, en 2017, un autre site au sud de Toulouse, à l'aéroport de Francazal et vient tout juste de s'installer dans un quatrième site, à l'aéroport de Vatry, près de Paris. "Aujourd'hui nous sommes à 200 avions stockés et la capacité de Vatry sera de 40 places supplémentaires", explique Alain Leboucher. Sur le site de Francazal, près de Toulouse, 25 appareils (des A320, des Boeing 737 et des ATR) sont "garés" et le "parking" est plein.

"Notre métier c'est de maintenir les avions en situation opérationnelle, de surveiller les moteurs, les trains, de faire des maintenances. Ca demande des compétences très spécifiques", explique Alain Leboucher.

"Les compagnies ont du mal à gérer pour l'instant la situation, qui est changeante", ajoute-t-il. On pourrait avoir un pic de demande en juillet et à la fin de l'été et nous nous y préparons".

