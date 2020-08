"La relance éco" : Tour de France 2021, une aubaine pour la Bretagne

Le grand départ à Brest, et quatre étapes au total ! La Bretagne est gâtée, pour l'édition 2021 du Tour de France. Alain Cadec, le Président du départemental des Côtes-d'Armor, en a les yeux qui brillent : "C'est quand même l'événement gratuit le plus important du monde. Il y a trois évènements au monde qui réunissent beaucoup beaucoup de spectateurs. Ce sont les Jeux olympiques, la Coupe du monde, et le Tour de France. Et le Tour de France c'est gratuit !"

D'ailleurs, le maire de Brest, Francois Cuillandre, n'a pas hésité longtemps à accueillir le quatrième grand départ de la grande boucle depuis sa ville, "Une des raisons qui nous a poussé à répondre oui à chaque fois, ce sont les retombées économiques évidentes. Notamment pour l'hôtellerie et la restauration, un secteur qui souffre avec cette crise sanitaire. Et les retombées médiatiques sont sans équivalent".

Une opportunité que salue aussi Anne Gallo, la Vice-présidente de la Région en charge du tourisme : "Quatre jours, ça va drainer un monde fou : tous les professionnels du Tour de France mais aussi tous les passionnés qui vont remplir nos hôtels, nos restaurants, nos campings, tous nos commerces, et qui vont surtout rester sur place après ! Et particulièrement l'année prochaine, le tour se déroulera en juin et permettra d'élargir la saison !"

Redonner confiance, et aider les entreprises en difficulté à passer l'hiver

Un argument qui séduit également Michael Quernez, Premier vice-président du Conseil départemental du Finistère et Président de la commission développement et attractivité : "Cet événement va contribuer à redonner le sourire, à redonner confiance. Ça va donner un sacré coup de fouet aux professionnels du tourisme, et ceux qui auraient peut-être des difficultés cet hiver, qui se poseraient des questions sur l'avenir de leur hôtel, de leur camping, de leur restaurants, de leur café, C'est peut être une lueur d'espoir qui les décideront, et leur comtable avec, à faire ensemble qu'ils puissent rester en vie. C'est peut-être la meilleure des nouvelles que nous ayons eu depuis quelques semaines, et même quelques mois"

La Bretagne sur les télés du monde entier

Évidemment,le président du tour de France Christian Prudhomme va dans le même sens et rappelle que le tour représente un sacré coup de pub : "Un départ du Tour de France, c'est l'occasion de montrer le meilleur de chez soi au monde entier. Le Tour de France c'est 190 pays qui reprennent les images, une centaine de pays qui reprennent en direct. Il y aura 4,5, 6 heures par jours... Il y aura une vingtaine d'heure dans le monde entier où on verra la Bretagne, le littoral et les terres ! "

Des études menées après les éditions précédentes dans d'autres villes révèlent que chaque euro investi par la collectivité avait rapporté 10 à 12 euros.