La relance éco - Tournez manèges ! Le retour des fêtes foraines, un redémarrage timide

Les fêtes foraines sont de retour dans certaines communes mayennaises comme à Evron en ce moment. Les forains reprennent leur activité après plus de 3 mois d'arrêt en raison du confinement et de la pandémie de Covid-19.

Evidemment, c'est toujours un plaisir de retrouver l'ambiance d'une fête foraine. Un beau moment entre amis ou en famille. Cela faisait des mois que les forains n'avaient plus installé leurs manèges au coeur de nos villes et villages, obligés de mettre en sommeil leur activité en raison des contraintes sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus.

Les professionnels sont ravis de pouvoir redémarrer mais c'est encore timide souligne Sylvie, propriétaire d'une des attractions les plus populaires, les auto-tamponneuses : "il y a beaucoup de petites fêtes annulées. On a la chance, nous, de faire la saison estivale au bord de la mer. Mais en septembre il y aura encore des fêtes annulées. On n'est sûr de rien. Mais ça fait du bien de revoir le sourire des gosses, de retrouver tout le monde ici à Evron car ça fait 16 ans qu'on vient".

Angélique tient un stand de jeux. Elle a perdu, comme la plupart des forains, plus de 50% de son chiffre d'affaire annuel : "d'habitude, on redémarre en mars mais tout a été annulé. Mon mari a donc trouvé du travail à côté pour subvenir aux besoins de la famille et on a reçu des aides de l'Etat".

