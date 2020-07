La relance éco: très belle reprise d'activité chez Moto Expert à Saint-Pierre-du-Mont

Gros engouement des clients dès la réouverture du magasin MOTO EXPERT à Saint-Pierre-du-Mont qui vend quads, motos, scooters et accessoires. Un magasin qui est également un atelier de réparation toutes marques et qui équipe le motard de la tête au pieds.

"On a été surpris" précise Gilbert Bellocq le chef d'entreprise, "on pensait perdre de l'argent, et même si on n'en gagne pas on pourra au moins être à l'étal, à zéro, ce qui est déjà une prouesse avec ces temps difficile". MOTO EXPERT a donc enregistré une forte hausse d'activité tous produits confondus depuis le début du déconfinement. Un véritable ouf de soulagement pour cette belle entreprise qui fêtera bientôt ses vingt ans.

Objectif client: se faire plaisir!

Un constat depuis le 11 mai dernier chez MOTO EXPERT: une concrétisation des envies. Les clients ont finalisé plus vite que prévu leurs projets et ont accéléré leurs achats. Le temps du confinement à certainement permis de réaliser qu'il ne faut pas trop attendre pour se faire plaisir, probablement "parce que la vie est courte" analyse avec le sourire Gilbert Bellocq encore étonné de la reprise presque "violente" de son activité. Une note d'optimisme dans ce secteur et pour cette entreprise landaise en particulier en ce début d'été.

Retrouvez la chronique "la relance éco" tous les jours à 7h15 sur France Bleu Gascogne.