La relance éco : triste 14-juillet pour les artificiers alsaciens

Les festivités du 14 juillet resteront assez silencieuses cette année... Strasbourg, Mulhouse et Colmar ont annulé leurs traditionnels feux d'artifice, comme la grande majorité des communes alsaciennes. Pour les professionnels, qui réalisent 80 à 90% de leur chiffre d'affaire en été, la période est difficile. "On fait 10% de ce qu'on faisait d'habitude sur la période", regrette Patrick Gardon, artificier depuis 45 ans pour la société Les Artisans du spectacle.

Une saison estivale gâchée

La situation est d'autant plus difficile à vivre que cette entreprise pyrotechnique alsacienne n'est pas éligible aux aides de l'Etat. "C'est toute la saison estivale qui est plombée", souligne Patrick Gardon, qui voit d'habitude la grande partie de son activité s'étaler entre juin et septembre, et qui espère pouvoir se rattraper avec les mariages de la fin de l'été et de l'automne, ou encore les festivités de Noël et de la Saint-Sylvestre.

Pour convaincre quelques mairies, la société Les Artisans du spectacle a dû proposer des solutions pour éviter les rassemblements : "On tire des 'bombes' qui montent à 100-150 mètres, visibles depuis les rues et les balcons", explique Patrick Gardon. Ce sera le cas notamment à Saverne lundi 13 juillet au soir, vers 22h30.

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15.

France Bleu Alsace est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l'avenir ?