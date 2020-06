"La relance éco" : trois bowling de la Sarthe rouvrent cette semaine

Le bowling du Mans rouvre ce lundi. Ce sera ce mardi pour celui de la Ferté Bernard et de Sablé-sur-Sarthe. Le protocole sanitaire ressemble beaucoup à celui des restaurants avec en plus, la désinfection régulière du matériel comme les boules et les chaussures.

Après les piscines, et les cinémas, les bowling rouvrent leurs portes au public.

En Sarthe c'est ce lundi pour celui du Mans. Ce sera ce mardi, pour les bowling de Sablé-sur-Sarthe et de la Ferté Bernard. Et pour aller au bowling, il faudra avant tout porter un masque à l'entrée et se désinfecter les mains. Les groupes sont acceptés jusqu'à dix personnes. Si vous êtes plus nombreux, vous devrez jouer sur deux pistes. Les dix-sept salariés étaient en chômage partiel depuis trois mois

Joueur de bowling (illustration) © Maxppp - Ernesto Arrias

Après trois mois de chômage partiel, Frédéric Le Terrec, le patron de ces trois établissements en Sarthe est content de rouvrir ses sites. Il a enchaîné les réunions pour mettre en place le protocole sanitaire : "il ressemble beaucoup à celui des restaurants. Les clients devront arriver avec un masque et se désinfecter les mains. Après, nous ne pourrons pas accueillir les groupes supérieurs à dix personnes. Les gens pourront venir plus nombreux mais ils devront jouer sur deux pistes".

Les boules et les chaussures désinfectées à chaque changement de joueurs

La restauration rouvrira seulement en septembre. Il n'y aura pas de service bar mais les serveurs pourront vous amener les consommations sur la piste. Tout le matériel sera également régulièrement nettoyé. "Pour les boules, on a environ 300 boules sur le bowling du Mans, mais maintenant il y aura un usage limité car on ne pourra pas choisir son matériel comme on le faisait avant " regrette Frédéric Le Terrec, le patron de trois bowling sarthois. "Il y aura quatre boules maximum par piste. Les clients joueront avec ces boules et elles seront désinfectées à chaque passage. Ce sera la même chose pour les chaussures".

Ecoutez la chronique "La relance éco" de 7h15 sur France Bleu Maine