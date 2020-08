La relance éco : un Alsacien crée un lombricomposteur d'intérieur en terre cuite, fabriqué à Soufflenheim

Un Strasbourgeois commercialise un lombricomposteur d'intérieur en terre cuite, plus écologique et esthétique. Il espère convaincre les citadins motivés pour réduire leurs déchets.

Au lieu de jeter vos restes de fruits et légumes à la poubelle, pourquoi ne pas en faire du compost ? La pratique se développe chez les citadins, dont la conscience écologique s'est encore accentuée depuis la crise sanitaire. Certains optent même pour le lombricomposteur d'intérieur : des vers de terre absorbent la matière organique pour en faire du compost. Un designer industriel indépendant alsacien, Ferdinand Fraulob, vient d'en créer un d'un nouveau type, plus écologique que ceux que l'on trouve habituellement dans le commerce.

Le lombricomposteur de Ferdinand Fraulob est totalement dépourvu de plastique : "On travaille avec des matériaux naturels : la terre cuite, le liège et le bois". Le pot en terre cuite est fabriqué à la poterie Siegfried-Burger et fils à Soufflenheim, le couvercle en liège vient des Landes, le bois qui sert de support vient de Reichstett. "On a beaucoup travaillé l'esthétique", souligne son concepteur, conscient qu'un bel objet peut encourager des citadins en appartement de se lancer.

Le lombricomposteur Activaterre, dans les mains de la poterie Siegfried-Burger et fils - Activaterre

Deuxième innovation, susceptible de convaincre des urbains peu habitués à manipuler des petites bestioles, le système de récolte garantit à l'utilisateur de ne pas toucher les vers au moment de la récolte de compost. Et contrairement aux idées reçues, le lombricomposteur d'intérieur n'attire pas les mouches et ne dégage aucune mauvaise odeur !

Le lombricomposteur de Ferdinand Fraulob peut s'acheter en ligne sur le site d'Activaterre, pour environ 300 euros. Il sera bientôt également disponible à la vente dans des points de vente à Strasbourg.

