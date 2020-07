La relance éco : un après-confinement très compliqué pour la nougaterie d'Allègre-les-Fumades

La relance éco avec la nougaterie d'Allègre-les-Fumades. L'après-confinement semble une étape difficile à relever. L'activité a chuté de 90% et on manque de lisibilité sur ce que réserve l’avenir.

La relance éco du coté d'Allègre-les-Fumades et sa célèbre nougaterie. La nougaterie est restée ouverte durant le confinement mais la crise Covid ne restera pas sans conséquence. Durant le confinement mais dans l'arrière pays gardois, il n'y avait pas foule. Depuis une dizaine de jours, les touristes sont de retour, pas de quoi "rattraper" les semaines perdues. D'ailleurs l'entreprise ne tourne qu'avec un effectif réduit. 5 CID et 4 saisonniers. La nougaterie a du supprimer 4 postes.

Le desert économique en pleine campagne

Durant le confinement, Thermes des Fumades et son casino Fumades-les-Bains fermés, camping itou, le secteur d'Allègre-les-Fumades a sans doute beaucoup souffert de la "pause économique forcée" explique son directeur, Philippe Dura. La nougaterie de son coté affiche une chute de l'activité de 90%. L'heure du bilan n'a pas encore sonné, mais "notre banquier risque de ne pas nous parler pendant quelques temps".

Un été d'après-confinement à - 30%

L'été 2020 sera un été à moins 30% de chiffre d'affaire. La nougaterie des Fumades ne nie pas les aides apportées par l'état, notamment en termes de chômage partiel. Ni le soutien financier, mais "il faudra bien rembourser et les frais fixes sont les mêmes". Philippe Dura, dont le fils Damien exploite également un magasin de glaces à Alès a déjà "renoncé à certains investissements, on ne bouge plus". La région Occitanie pousse à investir, "mais, l'argent promis n'arrive pas forcément à l'heure dite" et "on n'a pas assez de lisibilité pour se lancer".