"La relance éco" : le premier bar à bubble tea s'installe à Cherbourg

Tous les jours, France Bleu Cotentin s'intéresse à la reprise économique sur notre territoire. Aujourd'hui, la rédaction vous fait découvrir un nouveau bar à jus installé à Cherbourg : le Bubble's.

Premier "bubble tea" à Cherbourg

Des perles de sirop, venues de pays où il ne pleut pas... ou presque. Avez-vous déjà entendu parler du "bubble tea" ? C'est un thé, noir ou vert, du sirop pour l'aromatiser et des perles qui éclatent en bouche.

Thé noir aromatisé avec des perles de framboise et de tapioca. © Radio France - Linda Achour

La tendance vient de Taïwan et s'implante partout dans les grandes villes mondiales. À Cherbourg, c'est le premier. Aux manettes de ce nouveau commerce : Sandrine Clouet.

Avec mon associé, on a voulu apporter des goûts différents pour les faire découvrir à des gens qui ne sont pas habitués à manger et boire ces mélanges exotiques.

Sandrine Clouet, originaire de Cherbourg, a ouvert son bar à jus mi-juillet. © Radio France - Linda Achour

"Il y a eu des hauts et des bas"

Sandrine Clouet et son associé sont sur le projet depuis près d'un an : "ça a été compliqué, il y a eu des hauts et des bas. Déjà parce que les travaux étaient énormes, mais aussi à cause du confinement. C'était pas évident, c'était incertain."

Des retards liés au confinement qu'elle espère vite oublier. Heureuse d'avoir finalement pu ouvrir, la gérante admet que "les débuts sont assez timides".

Le Bubble's : 22 rue du Maréchal Foch. Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 19h30.