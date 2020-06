La relance éco : un "baromètre post-Covid" pour faire le point sur la santé des petites entreprises

Un baromètre pour connaître l'état des entreprises après la crise du coronavirus. C'est ce que lance le Syndicat des indépendants (SDI), qui regroupe les dirigeants de TPE (Très petites entreprises), les commerçants et artisans de France pour faire un état des lieux chez les entreprises de moins de 19 salariés. En tout, cela représente quatre millions de salariés dans le pays.

D'après les premières tendances du mois de mai, depuis le déconfinement, plus d'une TPE sur deux se dit inquiète pour son avenir. Mais en Île-de-France, les signaux sont plutôt positifs : plus d'une TPE sur deux pense pouvoir maintenir son activité après la crise. Invité de France Bleu Paris ce lundi 8 juin, Jean-Guilhem Darré, délégué général du SDI le confirme.

"Tout va dépendre de la reprise d'activité"

67 % des entreprises franciliennes pensent pouvoir poursuivre leur activité, selon cette enquête : "On évite la catastrophe, explique Jean-Guilhem Darré. Les mesures d'urgence - des fonds de solidarité, des prêts garantis par l'Etat ou des reports de charges - ont permis aux entreprises de survivre. C'est maintenant que démarrent les difficultés, avec le déconfinement et les chiffres d'affaire. Cela va dépendre de la reprise d'activité : _pour l'heure, on est un peu inquiets_. La première semaine du déconfinement, les gens sont ressortis et sont allés dans les boutiques, la deuxième c'était déjà moins le cas."

Car ce qui inquiète le délégué général du SDI, c'est l'endettement des entreprises : "On aura plus ou moins de casse, sachant que les TPE font face à un mur de dettes. Le prêt garanti par l'Etat devra être remboursé, il va falloir payer les charges et les loyers qui ont été suspendus... On a besoin soit d'un très fort pic d'activité ou d'être accompagnés dans la reprise, jusqu'à la fin de l'année", estime Jean-Guilhem Darré.

7 % des TPE franciliennes vont licencier du personnel

7 % des entreprises franciliennes ayant répondu à l'enquête indiquent qu'elles vont licencier une partie de leur personnel. Un chiffre qui pourrait paraître peu élevé, avec l'ampleur de la crise. Mais "_20 % d'entreprises craignent de devoir licencier_, alerte Jean-Guilhem Darré. On est donc plus proche des 30 % d'entreprises qui sont certaines ou s'interrogent sur la possibilité de se séparer de leurs salariés. Sur la France, cela représente entre 400.000 et 600.000 emplois qui pourraient être supprimés."

Alors comment éviter ces nombreux licenciements ? Jean-Guilhem Darré évoque plusieurs pistes, comme la suppression des charges sociales personnelles des chefs d'entreprise, ou encore le maintien du volet 1 du fonds de solidarité : "On pourrait envisager des mesures pour les salariés, avec un chômage partiel revu, ou la suppression des charges pour les entreprises de moins de dix salariés, qui pourrait être étendue jusqu'à août 2020 minimum".

Le délégué du SDI souligne que les pouvoirs publics "ont été très proactifs dans le traitement des problèmes financiers des TPE. Néanmoins, il y a toujours un "mais" : mais _il faudra payer les charges repoussées, les loyers suspendu_s. C'est une bombe à retardement en fait."