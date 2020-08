La Relance éco : un bilan contrasté pour les soldes d'été dans le Nord Franche-Comté

Dernier jour pour profiter des rabais, après ce sera trop tard. Les soldes d'été se terminent ce mardi 11 août, après quatre semaines de promotion dans un contexte de crise sanitaire, avec port du masque et distanciation sociale obligatoires. Cette année, les soldes ont été raccourcis de deux semaines. Quel bilan dans le Nord Franche-Comté ?

Ce n'est pas dramatique, mais ce n'est pas bon

"Le bilan n'est pas bon du tout, les gens ne se sont pas précipités" estime Jean-Louis Salort, président de Territoire de Commerces, une fédération qui regroupe environ 1.500 commerçants dans tout le Territoire de Belfort. Il représente environ 14 associations de commerçants sur tout le département.

"Je pense qu'on n'aurait pas dû changer la date de ces soldes, ou alors carrément les annuler, car elles ne correspondent plus à une saison, ce n'est pas les deux semaines qui manquent... la clientèle n'est pas là, et puis on rentrés en période de vacances donc les gens sont tous partis". "Les clients sont aussi désemparés, la crise du Covid-19 les a vraiment touchés, les gens ont du mal, avec les masques, la distanciation..."

Les ventes sur internet font du mal également au commerce de proximité. "Maintenant les clients ont pris l'habitude de commander en ligne, c'est une grande préoccupation, le commerce est en pleine mutation... à la fin du mois d'août, on va avoir la braderie de Belfort, on va voir si ça va se relancer, mais je pense que ça ne va pas être facile", conclut Jean-Louis Salort.

Bilan positif à Montbéliard

"La période de soldes s'est bien passée pour le mois de juillet, mieux que l'année dernière, on a de meilleurs résultats", déclare de son côté Paul-Henry Vigneron le co-président de l'association "Signé Montbé", qui regroupe les commerçants du centre-ville de Montbéliard.

Cela ne va pas compenser les deux mois qui ont été perdus pendant le confinement

"Je ne sais pas comment on peut l'expliquer... peut-être les clients fidèles qui n'avaient pas pu dépenser pendant le confinement se sont déplacés, on a eu aussi moins de départs en vacances, des clients qui partent moins longtemps et moins loin... donc on est plutôt satisfaits au global, maintenant il faut être clair : ça ne va pas compenser les deux mois qui ont été perdus pendant le confinement".

En mai dernier, un plan de relance à 100.000 euros avait été mobilisé par la ville de Montbéliard. "A la suite du déconfinement, on avait eu des réunions avec la mairie, on a eu une enveloppe qui a été débloquée pour la mise en place d'une nouvelle carte de fidélité, pour les journées shopping gagnant chaque premier vendredi du mois... donc tout ça a aidé", assure Paul Henry Vigneron.

