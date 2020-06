La "Relance Eco" : Un bordelais lance sa société de désinfection des locaux à l'ozone

La crise sanitaire que nous venons de vivre a donné à certains des idées de création d’entreprise. C’est le cas du bordelais Maxime Tozeyr qui vient de lancer sa société de désinfection des locaux à l’ozone. Un procédé 100% écolo et dont nous aurons selon lui de plus en plus besoin.