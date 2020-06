La relance éco : un carnet de commandes qui se remplit pour France Manufacture à Limoges

France manufacture est en train de redresser la barre à Limoges. Et pourtant la reprise du costumier France confection liquidée début mars a eu lieu juste avant la crise sanitaire et le confinement. Une période peu propice pour se développer. "Nous avons un carnet de commandes plein jusqu'à fin août" explique le nouveau patron Ludovic Gaudic. Et c'est reparti pour la fabrication de costumes car pendant le confinement France manufacture s'est mise à fabriquer des masques. Une production qu'elle a abandonnée à la mi mai. "On a actuellement des belles séries avec des marques de luxe qu'on est en train de faire pour des tailleurs femme notamment avec des commandes que l'on a pour la fin août" poursuit avec optimisme Ludovic Gaudic.

Des effectifs qui repartent progressivement à la hausse

A France manufacture on est certes loin des effectifs de France confection qui employait quelques 90 salariés à Limoges. En mars dernier c'est seulement avec une douzaine de salariés que l'entreprise a redémarré. Mais aujourd'hui "par rapport à l'activité que nous avons estimée, nous allons tourner avec des effectifs de 25 à 30 personnes... et ce ne sont quasiment que des anciens salariés" explique encore Ludovic Gaudic. "C'est en fonction des besoins que nous réembauchons des personnes".

Un savoir faire français qui va perdurer

Le nouveau patron de France manufacture assure que le savoir-faire du dernier costumier français ne va pas se perdre mais il se tourne aussi vers de nouvelles productions. "Nous prévoyons de fabriquer des vestes sans manche et des blousons légers "explique t-il. Il espère aussi que les marchés publics vont s'ouvrir à la production française et pour se démarquer il envisage également de proposer un contrat de maintenance c'est à dire une garantie pendant deux ans pour un costume par exemple qui pourra retourner dans les ateliers pour être réparé.