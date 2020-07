La relance éco : un chassé-croisé presque normal sur les autoroutes d'AREA

Alors qu'il y aura du monde sur les routes en ce week-end de chassé-croisé, dans la Relance Eco ce vendredi on s’intéresse à AREA. Le réseau autoroutier s'étend sur l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

En ce week-end de chassé-croisé, on fait le point ce vendredi dans la Relance Eco, sur le trafic sur les autoroutes d'AREA. Le réseau autoroutier s'étend sur l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. En raison du confinement le trafic a chuté, alors a t-il retrouvé son niveau normal ? Réponse de Jean-Emmanuel Garel, le directeur adjoint du réseau Aréa.

Le trafic a fortement chuté pendant le confinement, quel est le niveau de cette baisse ?

Jean-Emmanuel Garel : on a commencé avec un premier trimestre fortement en baisse, -30% de trafic sur l’ensemble du réseau AREA en raison du confinement qui a débuté en mars. Et puis la chute s’est accentuée sur le mois d’avril et début du mois de mai. Sur le deuxième trimestre 2020 nous sommes à -51% de trafic sur l’ensemble du réseau.

Si on prend l’exemple de l’A43 (Lyon-Chambéry-Albertville) ça représente combien de voitures en moins ?

Sur l’A43 au niveau de l’Isle-d’Abeau en pleine période de confinement, là où on aurait dû avoir à peu près 88.000 véhicules par jour dans les deux sens cumulés, on est tombé parfois à 20.000 véhicules dans les deux sens.

J’imagine que le trafic n’a pas repris du jour au lendemain, ça se refait progressivement depuis la fin du confinement.

On a vu le trafic reprendre tout doucement sur les 15 jours avant la date du 11 mai. Et progressivement à partir du 11 mai le trafic a repris de quelques pourcents semaine par semaine.

Depuis les vacances début juillet, avez-vous retrouvé un trafic normal ?

Nous n’avons pas encore atteint le trafic prévisionnel hormis quelques journées spécifiques où l’on a pu revoir le nombre de clients auquel on s’attendait sur nos autoroutes.

Comment l’expliquez-vous ?

Peut-être que beaucoup d’étrangers qui d’habitude viennent en France pour les congés estivaux sont restés dans leur pays en raison du coronavirus. Peut-être aussi qu’un certain nombre de personnes continuent à travailler en juillet et août mais toujours en télétravail et donc ne prennent pas l’autoroute pour se rendre à leur travail, comme avant la crise sanitaire. Mais désormais on se rapproche tout de même de nos prévisions de trafic.

NB : Cette baisse de trafic n'a aucune conséquence sur l'emploi au sein d'AREA. Selon la direction, la société a embauché le même nombre d'intérimaires pour cet été.

