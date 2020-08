La relance éco : en Lorraine, un coup de pouce aux entreprises de l'ameublement pour les aider à passer le cap

C'est un secteur central en Lorraine, celui de l'ameublement. Près de 270 entreprises sont basées en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, ce qui représente 860 emplois. Et déjà, la tempête du coronavirus fait chavirer quelques sociétés de la région. Pour les aider à résister, un réseau régional d'entreprises, le PLAB, lance un "plan coup de pouce".

Quatre axes de travail

Après avoir sondé ses adhérents, afin de mieux cerner leurs besoins post-confinement, cette structure d'animation économique dédiée à la filière ameublement et aménagement a défini quatre champs d'actions. Le premier axe consiste à un accompagnement dans la communication, le deuxième sur des actions de formations techniques, le troisième porte sur des questions de financement et le quatrième sur des questions de sécurité.

Pour l'instant, une cinquantaine d'entreprises adhérentes ont répondu favorablement à cette proposition. Le PLAB se laisse jusqu'à la fin de l'été pour recueillir tous les dossiers, avant d'enclencher la machine à la rentrée. Impossible, donc, pour l'instant, d'évaluer le montant de ce coup de pouce. "Certaines actions coûtent de l'ordre de 2000 euros, d'autres de 10000 euros. Cela dépendra donc du résultat final, explique Rémi Dauphin, le directeur du PLAB. En fonction de cela, on verra quel accompagnement on accordera. On est sur un accompagnement qui varie entre 25 et 40% du coût de l'action." Des aides qui viennent en complément de celles déjà déployées par l'Etat et la région, ajoute Rémi Dauphin.

Un accompagnement enclenché dès la rentrée

L'objectif ? Aider ces entreprises en manque de visibilité à se projeter. "On veut permettre aux entreprises de retrouver un peu d'oxygène dans toutes ces difficultés qu'elles rencontrent, toute cette opacité vis-à-vis de la conjoncture dans laquelle elles se trouvent," expose le directeur du PLAB. Cette structure vient également de créer une plateforme numérique pour favoriser les échanges et l'entraide entre les adhérents. Il leur est également possible de poster des annonces : postes à pourvoir, mise à disposition temporaire de salariés, mutualisation des investissements, besoins de matériel, etc...

