"La relance éco" : un couple de Plaine-et-Vallées lance un site sur les cartes cadeaux des commerces locaux

"Le coin des cadeaux", c'est le site internet lancé par Marie Cordié et Aymerick Gousset, deux trentenaires installés à Plaine-et-Vallées, dans le nord Deux-Sèvres. Le principe : référencer les cartes cadeaux proposées par les commerces et les artisans locaux.

Cela permet d'informer les gens que le petit commerce à quelques kilomètres il fait une carte cadeau

Le site démarre tout juste, il recense pour l'instant une dizaine de commerces. Une épicerie à Thouars, une savonnerie à Chiché par exemple. Mais l'idée elle remonte à plus d'un an. "On voulait faire un cadeau à une personne et on n'avait pas d'idée. On s'est dit que la carte cadeau pouvait être originale donc on a un peu cherché sur internet et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de concept qui existait pour les petites entreprises locales", raconte Marie Cordié.

Le site est réservé aux TPE, les très petites entreprises de moins de dix salariés. Une manière de les mettre en valeur et de donner de la visibilité. "Cela permet d'informer les gens que le petit commerce à quelques kilomètres il fait une carte cadeau", poursuit la créatrice du site.

Carte cadeau à acheter ensuite chez les commerçants

Il y a un abonnement payé par les commerçants. Il est en participation libre pour le lancement. Ensuite ce sera 60 euros l'année. Et pour le fonctionnement, "on ne souhaitait pas prendre de commission sur les ventes des cartes cadeaux donc on privilégie le contact direct. Quand un particulier est intéressé par une carte cadeau, il va ensuite directement chez le commerçant, dans son magasin". Un site qui s'adresse aussi aux commerces ambulants, ils peuvent proposer des cartes cadeaux à envoyer par email aux clients.