La relance éco : un Escape Game mobile jette l'ancre au Mont-Dore

Une étrange caravane transformée en bateau pirate jette l'ancre jusqu'au 2 septembre dans le parc municipal du Mont-Dore ! Depuis 1 an, la Caravelle sillonne la France et propose un Escape Game, un jeu d'évasion grandeur nature, aux petits comme aux grands.

Avec la crise sanitaire, les randonnées et visites habituellement organisées dans le Sancy ont pu être bousculées. Plusieurs autres activités voient donc le jour dans le massif. Parmi elles, il y a l'Escape Game. Le jeu d'énigmes et d'évasion se pratique dans des décors de cinéma. Mais celui-ci est différent : il a des roues et se joue dans un espace de 18 mètres carrés. Un challenge pour le fondateur Julien Mercier qui a entièrement transformé la caravane en bateau pirate. Les règles du jeu sont simples, il faut retrouver le trésor du Capitaine Jack le Borgne avant qu'il ne retourne dans son bateau !

Après être passée par la Bretagne et la région Centre, la caravane s'installe jusqu'au 2 septembre dans le parc municipal du Mont-Dore. Un choix du coeur pour Julien Mercier. "Le Sancy est une région que j'aime beaucoup et dans laquelle je viens depuis que je suis tout petit. Et puis ça permet de proposer une activité inédite dans le massif puisque les Escape Games les plus proches se situent à Clermont-Ferrand. En plus, le tarif de la Caravelle est 50% moins cher qu'un Escape Game classique."

La crise sanitaire est aussi de la partie

Cette année, la crise sanitaire est aussi de la partie et change les règles du jeu. "On demande aux joueurs de porter un masque étant donné qu'on est en lieu clos. Mais entre chaque équipage on désinfecte complètement le navire. On dispose du double de chaque objet pour pouvoir faire des roulements entre les équipes."

Malgré la Covid-19, la Caravelle s'en sort plutôt bien. Julien Mercier a même profité du confinement pour créer de nouvelles activités. "La Caravelle est toujours debout ! Bien-sûr, ça a été une période difficile parce qu'on faisait partie des secteurs qui ne pouvaient pas accueillir de public. Mais l'avantage de ce concept c'est qu'on n'a pas de loyer, de maintenance ou de personnel à payer. Ça nous a permis de développer d'autres activités." A partir de la mi-octobre, les aventures de Jack le Borgne continuent. Les joueurs pourront louer une malle d'énigmes et jouer depuis chez eux.

Pour participer, les réservations se font sur le site internet lacaravellemobile.fr. Comptez 16 euros par personne pour une partie de 45 minutes. Après le 2 septembre, le Capitaine Jack le Borgne s'installera à Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme).

Emma Saulzet