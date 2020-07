La relance éco : un financement participatif pour deux centrales solaires à Saverdun en Ariège

Le chantier des deux centrales lancé par l'entreprise Cap Vert Energie (CVE) a commencé en février. D'une puissance totale de huit mégawatts et implantées sur huit hectares sur une ancienne carrière de matériaux alluvionnaires laissée en friche. Le financement participatif devrait correspondre à 40% des fonds propres des centrales sur un montant total de 800 000 euros.

Laure Veraeghe, la directrice générale de Lendosphère était notre invitée ce lundi matin sur France Bleu Occitanie pour nous parler de ce projet. Un projet qui "démarre bien pour l'instant" selon la directrice, puisque 300 personnes ont participé à la collecte en ligne en juin depuis son lancement début juin. Toutes les personnes qui ont placé une partie de leur argent deviennent donc actionnaires du projet et attendent derrière un retour sur investissement, "une valeur sûre" actuellement selon Laure Veraeghe. "On ressent un vrai besoin écolo de la part des participants et une vraie envie d'investir dans des valeurs d'avenir."

Les deux centrales ouvriront l'année prochaine. A terme, elles devraient permettre de produire plus de 11 mégawatts par an, soit la consommation énergétique de 9000 personnes.