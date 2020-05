La relance éco : "un grand jour" pour les commerçants de Metz qui peuvent "enfin" rouvrir

Après deux mois d'une crise sanitaire hors-norme, la France entame son déconfinement ce lundi 11 mai. Une bonne nouvelle notamment pour les commerçants qui vont pouvoir rouvrir leurs magasins après près de deux mois de fermeture. Pour Isabelle Toufanie, présidente de la fédération des commerçants de Metz : "c'est vraiment le grand jour" attendu "depuis très très longtemps".

Quelles sont les mesures barrières mises en oeuvre dans les magasins messins ?

Les commerçants messins ont tout mis en oeuvre pour pouvoir accueillir au mieux leurs collaborateurs et leurs clients. Ils ont mis en place des mesures de sécurisation. La première chose, c'est que l'on souhaite vivement que l'ensemble des clients portent un masque, les vendeurs en porteront aussi, ce qui garantit une double-sécurité. Ensuite, nous allons inviter nos clients à se laver les mains avec du gel hydroalcoolique qui sera disposé à l'entrée du magasin. On leur demandera aussi de respecter les mesures de distanciation sociale. Enfin, les commerces réduiront le nombre d'entrées, en fonction de leur superficie, la règle c'est un client pour quatre mètres carré.

Quel est l'état des lieux des commerces à Metz, après deux mois de fermeture ?

C'est très compliqué, car les charges ont continué à tomber, en tout cas les charges locatives, ce qui notamment pour les commerces indépendants peut représenter en centre-ville des sommes très importantes, de l'ordre de plusieurs milliers d'euros. C'est un vrai sujet sur lequel il va falloir continuer d'avancer. C'est un sujet que la fédération porte, pour accompagner les commerçants.

Qu'est-ce qui est important maintenant que les commerces rouvrent ?

Ce qui est vital c'est que les clients reviennent mais en respectant les gestes barrières. Il faut qu'ils soient rassurés. Enfin, nous y sommes. Enfin, nous allons pouvoir rouvrir, retrouver nos collaborateurs. Et puis, nous allons enfin pouvoir accueillir nos clients. On fait un métier de contact, donc ces deux mois ont été très durs pour nous. C'est une frustration énorme. Mais tout n'est pas gagné. Il va falloir prouver, et être rassurants pour nos clients. D'ailleurs, nous mettons en place avec la ville, un label d'accueil qui va être apposé sur les vitrines, qui rappelle les gestes barrières et qui rappelle que les commerçants s'engagent à la sécurité de tous.