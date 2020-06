"La relance éco" : Un job dating pour trouver des places en alternance en Bretagne

L'Emba organise ce mercredi premier juillet un Job dating, pour trouver une entreprise pour faire son alternance. L'école de commerce quimpéroise a constaté que de nombreuses entreprises cherchent des alternants pour redémarrer leur activité. Sophie Bruchon, conseillère formation entreprise à l'Emba détaille : "Nous souhaitons faire le lien entre les offres d'emplois disponibles et les gens qui sont inscrits dans notre école et qui cherchent encore une place en alternance, ou des jeunes en recherche de formation."

Des embauches grâce à la prime pour l'alternance

L'alternance repart grâce à une aide mise en place après le confinement et favorable aux entreprises : "Le dispositif qui vient d'être mis en place par le gouvernement prévoit de donner aux entreprises une prime à l'embauche pour les alternants de 8000 euros pour les entreprises qui embauchent un alternant adulte en formation post-bac. Ça déclenche beaucoup de recrutements qui n'étaient pas forcément prévus par les entreprises."

Le Job dating alternance est organisée de 18h à 20H, ce mercredi 1er juillet - Emba

L'activité repart... la recherche d'alternants aussi !

"On est dans la phase post-covid, ajoute Sophie Bruchon, on sent une reprise depuis une quinzaine de jour. Certaines entreprises se sont déjà positionnées pour nous demander des conseils. Nous voulons être un acteur de la relance économique. L'activité repart parfois très vite et les entreprises ont moins de temps pour recruter. Nous proposons de faire une pré-sélection, pour leur permettre de gagner du temps."

Commerce, vente ou management, de nombreuses offres sont proposées, dans des secteurs variés (agroalimentaire, grande distribution, jardinerie, prêt-à-porter, numérique). L'inscription à ce Job dating se fait en ligne.