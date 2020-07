"La Relance Éco" : un mois après la réouverture, le cinéma CGR de Bourges peine à retrouver ses spectateurs

Les projecteurs se sont rallumés il y a un mois, les machines à pop-corn aussi... Et pourtant, le cinéma CGR de Bourges peine encore à retrouver ses spectateurs. Le 22 juin dernier, après trois mois de fermeture, l'établissement rouvrait ses portes au public. Et après deux ou trois jours où de nombreux spectateurs sont venus, l'affluence est vite retombée.

"Ça fait plaisir de retrouver le cinéma, les potes, de ressortir un peu", se réjouissent Maxence et Paul, venus entre amis voir un film sur grand écran, après des semaines loin des salles obscures. "Mais on fait attention, on porte nos masques, on se désinfecte bien les mains", ajoutent les deux copains.

- 80% de fréquentation par rapport à l'an dernier

Dans le cinéma, tout a été aménagé pour assurer le respect des gestes barrières. "Les portes d'entrées sont toujours ouvertes, pour éviter que les spectateurs touchent les poignées, on a condamné certaines bornes, il y a des marquages au sol devant les caisses, du plexiglass, du gel hydroalcoolique", détaille Bertrand Maxime, directeur-adjoint du cinéma. Le port du masque est obligatoire dans tout le cinéma, sauf dans les salles de projection, à condition d'être à bonne distance des autres spectateurs. Et à la fin du film, les spectateurs sortent par le fond de la salle pour éviter de croiser d'autres gens dans le hall.

Gel hydrolacoolique dans une salle du cinéma. © Radio France - Emeline Ferry

Mais pour l'instant, les salles sont loin d'être remplies... "On est à - 80% de fréquentation par rapport à l'année dernière. Lors d'une semaine normale, c'est 7.000 entrées en moyenne. Pendant les vacances scolaires, ça tourne même entre 12.000 et 15.000 entrées. Actuellement, on est à 2.000 entrées, donc il y a vraiment un manque de fréquentation en ce moment", regrette Dévy Thuillier, directeur du CGR de Bourges.

Tant que la crise ne passe pas aux États-Unis, tant que les cinémas américains sont fermés, malheureusement les distributeurs américains ne sortiront pas leurs films

Une situation liée à la crise du Covid-19, et en particulier à la situation sanitaire aux États-Unis, très fortement touchés par la pandémie. "Tant que la crise ne passe pas aux États-Unis, tant que les cinémas américains sont fermés, malheureusement les majors, les distributeurs américains ne sortiront pas leurs films", explique-t-il. "On attend, on surveille. Tant que les cinémas n'ouvriront pas là-bas, les films se décaleront de semaine en semaine. Et ça devient vraiment très inquiétant pour notre exploitation, parce qu'on perd énormément d'argent".

"Depuis le 22 juin, on gagne peu ou pas du tout d'argent", ajoute le directeur. Conséquence : la plupart des employés sont encore au chômage partiel une semaine sur deux. Et il faut trouver des idées pour faire revenir le public. Le CGR de Bourges organise plusieurs évènements cet été : diffusion de concerts, de films cultes, de dessins animés... pour essayer d'attirer à nouveau les spectateurs.