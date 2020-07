La relance éco : un plan de 20 millions d'euros de la région pour le secteur de la culture

La relance éco comme tous les matins de l'été sur France Bleu Paris. On fait un zoom sur un domaine, une activité qui redémarre après la crise du coronavirus. Ce jeudi matin, on va au spectacle pour soutenir la culture.

Pour les théatres, les cinémas, les festivals mais aussi les disquaires, les galeries, la région Île-de-France a prévu une enveloppe de 20 millions d'euros. "Ce sont 11 millions d'euros d'aides d'urgence pour le spectacle vivant, _dont 9 millions en avance de trésorerie"_, détaille Florence Portelli, la vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine. "On rembourse les billetteries pour 1,25 millions d'euros aussi et on a aussi créé des aides pour la réouverture des librairies, des salles de cinéma, de cabaret pour l'aménagement et l'équipement de protection."

100% des subventions aux festivals seront versés

Du côté des festivals, "nous avions décidé, au départ, que 70% de ce qui était prévu en subvention soit rendus aux structures. Aujourd'hui, on passe carrément à 100%", se félicite aussi l'élue.

Mais la région veut soutenir le secteur culturel sur le long terme. Et réclame pour cela au gouvernement un budget dédié de 200 millions d'euros dans le prochain contrat de plan Etat-région 2021-2027. Cela devra permettre le co-financement d'une vingtaine de projets dans toute l'Île-de-France. "Dans le Val-d'Oise, la construction du centre national des arts de la rue et de l'espace public à Garges-les-Gonesses par exemple", illustre Florence Portelli. "Ce sera un bâtiment de 2.650 mètres carrés pour accompagner les équipes artistiques."

Mon été, ma région

Enfin, avec l'opération "mon été, ma région", l'Île-de-France compte bien inciter les Franciliens à soutenir la culture tout en profitant de vacances "maisons". Chaque week-end du 11 juillet au 2 août notamment, 20 concerts sont prévus dans le potager du Roi à Versailles.

Exceptionnellement aussi, l'opération "jardins ouverts" prévue en octobre a été avancée et rallongée. Depuis le 4 juillet et jusqu'à la fin de l'été, les Franciliens peuvent découvrir les jardins d'Île-de-France à travers des installations et créations artistiques. Le jardin de la maison de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt par exemple.