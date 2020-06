La relance éco : "On disait 2020 l'année du vin, ce n'est pas du tout le cas", le président du CIVP

La fermeture des cafés et restaurants, l’annulation des événements, le confinement et les difficultés d’exportation impactent la filière viticole. Pour venir à son secours le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence vient d'engager un plan de relance de 1,2 million d’euros.

Le président de Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence veut rester optimiste quand il évoque l'avenir mais le confinement lié à l'épidémie de Covid-19 pèse lourd pour la filière qui estime en Provence avoir eu une baisse d'activité de 30% pendant la durée du confinement. La fermeture des restaurants, l'annulations de nombreux événements ont fortement ralenti la cadence, heureusement le vin s'est bien vendu dans les grandes surfaces restées ouvertes.

Les consommateurs ont continué de consommer des vins et surtout de consommer du rosé. Cela nous a permis de maintenir une activité - Jean-jacques Bréban, président du CIVP

Conséquence directe : des stocks qui se sont accumulés dans les caves. De nombreux invendus qu'il faut au plus vite écouler, d'où ce plan de relance mis en place par le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence : 1,2 millions d'euros. Une somme qui va servir à la mise en place d’actions de communication en région et sur le marché français. Le CIVP s’est rapproché des acteurs du tourisme afin de mener des opérations en partenariat. Une campagne d’affichage sur les rosés de Provence aura lieu à proximité des grands centres commerciaux.

Nous avons vraiment envie de vendre nos stocks et cette campagne vise à inciter à aller dans les restaurants, les cafés, les hôtels. Encourager à consommer nos vins de Provence

Les prochaines semaines sont déterminantes. C'est lorsque les beaux jours s'installent que la consommation du rosé est la plus importante, même si depuis quelques années le rosé est aussi souvent sur la table en hiver.

Nous ne voulons pas manquer ce pic. On mise aussi beaucoup sur les touristes français et peut-être étrangers qui vont venir dans notre région

La filière qui souffre déjà des taxes douanières imposées par les Etats-Unis (25 % imposées par les Etats-Unis sur les exportations) alors le marché américain est le premier pour les rosés de Provence avec 40 % des ventes.

On disait "2020 l'année du vin"...ce n'est pas vraiment ce qu'on espérait. Nous avons pris de plein fouet la taxe Trump, heureusement les gens se sont mobilisés et heureusement dès le mois de janvier on a pu expédier quand même du vin outre atlantique à ce moment là on ne savait pas que le coronavirus allait nous tomber sur la tête. C'est une double peine.

Les viticulteurs qui s'inquiètent aussi un peu pour la récole 2020 à cause de la météo, la grêle tombée fin mai et la neige au mois de mars. "On reste optimistes mais aussi très vigilants" conclut Jean-jacques Bréban, président du CIVP.