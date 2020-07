La relance éco : un redémarrage au ralenti pour le garage Subasi, près de Belfort

Les garages du nord Franche-Comté ont continué de travailler pendant le confinement. Considérés par le gouvernement comme un secteur d'activité essentiel au pays, ils ont été notamment en soutien des personnels soignants pour assurer la maintenance de leur moyens de transport. Le garage de la famille Subasi, basé à Sévenans, près de Belfort, a été très vite sur le pont "On a été à l'arrêt complet les deux dernières semaines du mois de mars, mais à partir du mois d'avril, pour assurer la continuité de l'hôpital Nord Franche-Comté dont on est proches géographiquement, nous avons rouvert pour les réparations de pneus par exemple du personnel hospitalier qui avaient besoin de leur voiture pour aller au travail" confie Gokhan Subasi, l'un des co-gérants du garage.

Moins de 30% de chiffre d'affaires en ce début d'été par rapport à l'an dernier à la même époque

Après un mois d'avril plus difficile, l'activité du garage Subasi a connu un net rebond en mai avec le report de deux mois de rendez-vous, avant de subir à nouveau une chute en juin "Habituellement, les gens viennent à cette période pour préparer leurs voitures au départ en vacances, et là c'est bien plus calme que d'habitude à la même période" constate Gokhan Subasi "en général, le printemps et le début de l'été sont des très gros mois pour notre garage, et là, on a une baisse de 30% environ de notre chiffre d'affaires sur juin et début juillet par rapport à la même époque l'année dernière". Cette situation n'est propre qu'à l'entreprise Subasi, d'autres garages ou centres auto ont des agendas toujours très chargés en ce début d'été.

Des salariés en congés début juillet

Conséquence, en juin, et même début juillet, les patrons du garage Subasi de Sévenans ont accordé des congés à certains de leurs 7 salariés. C'est exceptionnel à cette période de l'année explique le co-gérant "Ce n'est pas courant de les prendre là, mais on a déjà soldé des congés sur mai, et là, comme l'activité s'est brutalement ralentie, eh bien, j'ai certains de mes employés qui reprennent des vacances début juillet, alors que généralement ce n'est pas avant fin juillet ou début août".

Des aides jugées insuffisantes, et une vraie reprise espérée pour l'automne

Pour faire face à cette crise économique qui impacte l'activité de son garage, Gokhan Subasi a reçu des aides de l'Etat "On a bénéficié du chômage partiel et ça c'est bien, mais le report des charges, ou encore les 1 500 euros d'aide, je ne considère pas vraiment ça comme des aides, en tous les cas, ce n'est pas avec ça que l'on va remonter la pente. Quant au PGE (le Prêt Garanti par l'Etat), bien sûr, ça nous aide, mais en même temps, c'est un crédit de plus, et ça nous embête plus qu'autre chose".

Le garage Subasi de Sévenans espère désormais passer l'été au plus vite, pour réellement remettre un coup d'accélérateur dans la reprise de son activité à l'automne, autre période traditionnellement chargée pour le secteur, avec notamment les premières ventes de pneus d'hiver.

Retrouvez la chronique “La relance éco” à 7h15 tous les jours sur France Bleu Belfort Montbéliard

France Bleu Belfort Montbéliard est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?