"La relance éco" : un restaurateur de Juan les Pins s'est ré organisé suite au Covid-19

Les restaurants n'ont toujours pas le droit d'ouvrir alors certains gérants innovent pour continuer à exister et à travailler malgré la crise sanitaire. C'est le cas de Ludovic Lequien et de sa femme, gérants du restaurant L'Horizon à Juan les Pins. Normalement le restaurant sert du poisson et propose de la cuisine traditionnelle. Mais avec le Covid-19, ils ont décidé de tout changé.

Nos plats se dégustent sur le moment, impossible de les proposer à emporter derrière une vitre de plexiglas

.

Alors avec sa femme, ils ont fait le pari de tout changé le temps du Covid-19. Le bleu de la devanture a été retiré, les tables et les nappes blanches enlevées pour laisser place à une nouvelle vitrine réfrigérée habillée de bois où sont proposés les plats du jour concoctés chaque jour avec des produits frais.

Le couple a pu bénéficié d'un prêt financé par l'Etat

Les restaurateurs ont investi 10.000 euros pour modifier leur restaurant. Ils ont bénéficié d'un prêt de 35.000 euros de l'Etat qu'il faudra bien rembourser après précise le restaurateur. Nous avons changé la carte et le concept du restaurant, c'est un pari explique Ludovic Lequien. Les plats proposés sont bien évidemment tous à emporter. Une fois que le restaurant pourra rouvrir nous garderons cette formule de traiteur explique le restaurateur et nous proposerons en plus comme avant notre carte avec des poissons et des viandes à déguster sur place détaille l'Antibois.

Avec la distanciation sociale à respecter, le restaurant de Juan les Pins devrait perdre la moitié de ses tables et passer de 50 à une vingtaine de couverts. Le nouveau concept de "traiteur" peut ainsi l'aider en quelque sorte à "sauver sa saison". Le restaurant L'Horizon espère pouvoir compter sur la présence des touristes français cet été. Pour le moment, les habitués ont adopté les "plats à emporter" se réjouit Ludovic Lequien. Le restaurant propose les plats du jour (coq au vin, endives au jambon, moussaka) autour de 8,50 euros.

Le restaurateur s'estime chanceux d'être une petite structure familiale. Il a pu rebondir pour s'en sortir mais il confie que le Covid-19 l'a fait réfléchir. Voilà en quelque sorte sa nouvelle philosophie de vie comme il le dit : "Le travail Oui ! Mais pas que ! Il faut vivre ! Moi, en tous les cas, je ne me défroncerais plus au travail comme j’ai pu le faire depuis des années.....maintenant ce sera le minimum de chiffre d'affaire pour payer mes charges et une vie moins matérialiste où tout est fait pour consommer. On vit qu’une fois et ça passe si vite !"

En attendant la réouverture, L'Horizon propose un nouveau concept de traiteur. - Ludovic Lequien