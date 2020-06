La relance éco : un restaurateur rémois offre des réductions utilisables...chez les commerçants voisins

C'est un petit village, en plein cœur de la ville. Le passage du Commerce à Reims (Marne) comporte un salon de coiffure, un institut de beauté, un fleuriste, une bijouterie et un restaurant. Ce dernier, Harold, fait preuve de générosité depuis sa réouverture en offrant à ses clients un bon de réduction de 10% utilisable chez les commerçants du passage. "Au départ j'ai ouvert mon salon de coiffure là, puis j'ai racheté ce restaurant. Il s'avère que Céline qui est gérante de la Jalousie d'Adam (le magasin de bijoux) est une de mes meilleurs amies d'enfance, sa tante c'était la propriétaire du Fashion (magasin de vêtements) qui est partie en retraite et donc je voulais vraiment qu'il y ait un petit coup de pouce, une cohésion et que ça permette à nos clients d'aller un peu partout", explique Cédric, le patron du Harold.

Près de 100 couverts par jour donc 100 potentiels clients

Pour bénéficier de la remise pas besoin de venir manger, "un simple café" suffit, promet le gérant. Harold accueille une centaine de clients chaque jour et donc une centaine de clients potentiels pour les commerces d'à côté. "Pour tout le monde c'est compliqué, les gens hésitent à sortir en plus on a eu trois semaines de pluie après le confinement. Maintenant il fait beau donc je pense que les gens vont vouloir se faire plaisir. Le but c'est vraiment de donner un coup de fouet, faut qu'on puisse repartir au niveau du commerce", complète Cédric.

Une solidarité qui rapporte

Que ce soit chez Florence, de l’institut de beauté ou encore Angéline, la coiffeuse : ça fonctionne ! Cela fait seulement quelques semaines que l’opération est en place donc difficile de faire des calculs précis. "Pour le moment c'est calme mais j'ai quand même quelques clients qui m'ont montré ce ticket (de réduction)", affirme Priscillia, la fleuriste. Initiative qu'elle salue d'autant plus que sa boutique n'a qu'un mois d'existence. "C'est très important, surtout après la crise qu'on vient de traverser, de voir qu'on peut se serrer les coudes malgré nos univers différents c'est top", se réjouit la commerçante.

Pour renforcer davantage cette ambiance de village familial, les commerçants du passage sont en contact avec la mairie pour décorer leur placette, comme la rue de Tambour par exemple.

