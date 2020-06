La relance éco : un salon de l'immobilier virtuel à Marseille pour relancer le marché

Pour faire face à la crise sanitaire qui a bloqué le secteur de l'immobilier pendant deux mois et demi, un salon virtuel est organisé à partir de ce jeudi par l’entreprise marseillaise Views Multimédia. Visites en 3D, images de synthèse, vidéo-tchats..le but est aussi de relance le secteur.

Comme beaucoup de secteurs, l'immobilier a souffert du confinement lié à l'épidémie de Covid-19 pendant deux mois et demi. Les règles sanitaires qui limitent les rassemblements et les grands rendez-vous freinent les organisations de salons notamment. Pour relancer les ventes et attirer de potentiels acheteurs un salon virtuel de l'immobilier est organisé à partir de ce jeudi par l’entreprise marseillaise Views Multimédia jusqu'à dimanche pour des biens en Provence. Et l'organisateur Medhi Gacem compte bien attirer du monde.

"Nous avions l'idée déjà dans un coin de nos têtes d'organiser un événement virtuel, la crise sanitaire a accéléré le processus. Pendant le confinement, nous avons déjà réussi à mobiliser des professionnels (banquiers, courtiers, agents) virtuellement sur un de nos projets".

Un salon de l'immobilier aussi pour permettre au secteur de se relancer après deux mois et demi de disette. Et le confinement pourrait profiter à notre région. Beaucoup de propriétaires ou locataires ont des rêves de maisons et jardins et de soleil.

"On a une forte demandes de personnes hors région qui souhaitent s'installer en Provence. La plupart de nos biens sont des logements avec extérieur et c'est ce que les gens cherchent aujourd'hui, dans la région, on vit huit mois dehors".

Des visites virtuelles

Alors pour se rendre "virtuellement" sur ce salon, il suffit de se connecter sur la plateforme www.jesuisproprio.immo/video. Il faut s'inscrire et puis on se laisse guider pour des visites de maisons, des échanges avec des professionnels, des discussions en mode privées sont possibles pour ensuite éventuellement passer aux visites réelles.