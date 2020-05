La relance éco : un site pour mettre en relation clients et commerçants tout en limitant les contacts

La plateforme reponseshopping.com est conçue pour mettre en relation clients et commerçants. Le client cherche un article précis, les commerçants qui l'ont lui font savoir. Ce n'est pas un site de vente en ligne, il s'agit d'éviter les contacts et les déplacements inutiles.

France Bleu Hérault : François Rochais, vous avez créé un site internet qui s'appelle reponseshopping.com, dites-nous de quoi il retourne précisément

François Rochais : En fait, ce site je l'ai créé au départ pour que des clients qui cherchent un article particulier, une paire de chaussures dans une couleur ou une taille particulière, autour de chez eux dans un rayon à définir par exemple 10km, puissent poser la question et éventuellement mettre une photo de ce qu'ils cherchent et que les commerçants qui sont dans le périmètre, et qui ont des chaussures par exemple, puissent répondre s'ils ont ça chez eux. Ensuite, le client peut aller là où ça lui semble le plus pertinent pour lui.

FHB : Vous l'avez créé il y a quelques mois, rien à voir avec le coronavirus, le confinement, mais il se trouve que finalement, ces derniers temps, il peut s'avérer très utile

FR : C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu ce qui se passait et qu'on approchait du déconfinement. Plutôt que se déplacer inutilement dans les magasins, à droite et à gauche, peut-être que ça pouvait être utile de d'abord s'enquérir de savoir si on pouvait trouver ce qu'on voulait, là où on souhaitait.

FBH : Ça évite les contacts et les déplacements pour rien

FR : Voilà exactement parce qu'on voit bien qu'il y a des gens qui sont un peu craintifs, qui hésitent à aller dans certains magasins, dans les magasins en général et pour eux, ça peut être rassurant.

FBH : Il faut bien préciser qu'il ne s'agit pas d'un site de vente en ligne

FR : Non, non, non, pas du tout. C'est vraiment de la mise en relation, c'est à dire que le commerçant va vous répondre donc sa réponse est confidentielle, elle est entre vous et lui. Et ensuite, libre à vous de voir avec lui si vous allez passer en magasin, si éventuellement il fait de la livraison ou de la vente à distance. Mais les transactions se font en dehors du site.

FBH : Juste pour rassurer éventuellement ceux qui nous écoutent : ce n'est pas trop compliqué comme manipulation ?

FR : En fait, l'objectif au départ est d'être aussi simple que Leboncoin à son origine. C'est gratuit pour le client. C'est toujours gratuit. À la base, c'est conçu pour le commerçant avec un abonnement payant mais pendant la période de sécurité sanitaire, c'est totalement gratuit.

FBH : Vous êtes vous même lié au commerce?

FR : Alors en fait, moi, je suis consultant en communication mais ma femme a un commerce. Donc je me suis intéressé à des services complémentaires pour les commerçants qui peuvent leur permettre d'être sur internet sans rentrer dans des usines à gaz, comme avoir une boutique en ligne ou passer par des grosses plateformes comme Amazon... etc. Avoir sa présence de commerçant sur internet mais avec sa spécificité de commerçant.

