"La relance éco" : un sous-traitant aéronautique du Tarn fabrique une poignée de coude spéciale Covid

Voilà une solution pour limiter la propagation du coronavirus. À Roquemaure dans le Tarn, le sous-traitant aéronautique Solutech Industries a été sollicité pour créer une poignée de coude afin d'éviter de toucher les poignées classiques des portes remplies de microbes. Son gérant Maxime Valax était l'invité de France Bleu Occitanie.

" On a eu le carnet de commandes qui s'est effondré [...] j'ai été contacté par la clinique Pasteur et l'Icam qui cherchaient un industriel pour prendre le relais et transformer le premier essai" — Maxime Valax