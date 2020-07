La relance éco : un village éphémère de foodtruck redynamise les bords de Vienne à Limoges

Depuis le 16 juillet, l'association "Yes we truck" a crée La friche des Ponts, un véritable village de foodtruck installé sur les bords de Vienne à Limoges. Une façon de pallier aux annulations des festivals et de valoriser le lieu.

Cela va peut-être devenir le nouveau lieu tendance à Limoges! A l'initiative de l'association "Yes we truck", un petit village de foodtruck a pris ses quartiers en bord de Vienne, sur le site d'une ancienne friche, désertée depuis plusieurs années.

Valoriser et animer les bords de Vienne

Quand la crise sanitaire et ses contraintes poussent à la création. C'est un peu l'histoire de l'association "Yes we truck" qui a eu l'idée de créer ce lieu éphémère en bord de Vienne. "Nous, foodtruck, notre activité principale en été c'est d'aller sur les sites des festivals. Donc il a fallu vite trouver une autre solution et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer La friche des Ponts" raconte le président de l'association, Benoît Lavalade, également gérant du foodtruck "Chez René". Depuis le 16 juillet, les foodtruck se sont installés sur le site d'une friche industrielle vide depuis des années. C'est ainsi qu'est née La Friche des Ponts. "Pour le moment on est assez satisfait de la fréquentation, les Limougeauds sont au rendez-vous! On attend de voir comment cela évolue tout au long de cet été".

Une cuisine variée et locale pour attirer tous les gourmets

Burgers, crêpes, patates farcies, glaces paysannes, cuisine de bistrot revisitée... Les foodtruck de La Friche des Ponts proposent une cuisine éclectique et 100% locale! "Tous les foodtruck viennent de Limoges et de Haute-Vienne et cela permet de goûter plusieurs spécialités. Y'en a pour tous les goûts!" précise Benoît Lavalade de l'association "Yes we truck". L'équipe tient également à être rassurante sur les conditions sanitaires sur place. "On a l'avantage d'avoir un site très grand, donc cela permet de facilement respecter les distances de sécurité".

"La Friche des Ponts" est ouverte jusqu'au 13 septembre de 17 heures à minuit les jeudis, vendredis samedis et les dimanches dès midi.