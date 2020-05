"La relance éco" - Une reprise d'activité déjà très soutenue constate une agence immobilière de Limoges

Si les agences immobilières ont privilégié le télétravail pendant le confinement, c'est le 11 mai dernier qu'elles ont pu véritablement redémarrer leurs activités et ouvrir leurs portes. Dans cette agence du centre de Limoges ça redémarre très fort et on y observe aussi de nouvelles tendances.

Sébastien Chillou tient l'une des deux agences ORPI en plein centre de Limoges et visiblement les craintes sont derrière lui. "Depuis le déconfinement nous avons beaucoup d'appels et on a l'impression d'avoir repris l'agence comme elle était avant le confinement... on a des sentiments très positifs" explique l'agent immobilier. S'il reste prudent car il n'a pas suffisamment de recul depuis la réouverture de son agence il observe néanmoins un début de changement dans la demande de ses clients.

Un intérêt plus marqué pour des maisons avec terrain

Sébastien Chillou a constaté que des biens situés en dehors des centres villes suscitent aujourd'hui davantage d’intérêt qu'avant la crise sanitaire. "On a des biens qui d'habitude mettent plus de temps à susciter l’intérêt, et on a le sentiment qu'aujourd'hui certains biens en campagne avec du terrain ont davantage la côte même si c'est encore trop tôt pour savoir si cette tendance va s'accentuer" mais il reconnait que c'est certainement un effet du confinement. Et il s'attend à vendre davantage de maisons que d'appartements.

Le télétravail : un effet bénéfique pour les ventes à la campagne ?

Le télétravail qui s'est aussi largement développé pendant la crise sanitaire peut également être un véritable atout pour le marché de l'immobilier dans une région comme le Limousin. Et Sébastien Chillou y croit : "On espère pour notre territoire que cette dynamique va s'engager avec notamment de nouveaux arrivants, et ça ne peut être que bénéfique". Pour lui les modes de consommation vont évoluer et les demandes dans le marché immobilier également. Il espère aussi voir arriver en Limousin des clients désireux d'acheter une résidence secondaire.