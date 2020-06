La "relance éco" : une appli pour se restaurer à Lacanau

« Food Lacanau », c’est le nom d’une nouvelle appli qui, comme son nom l’indique, vous renseigne sur l’offre de restauration dans la cité balnéaire. Lancée le 28 mai, elle cartonne déjà et pourrait même faire des petits.

Au début du confinement mi-mars, l’ADEC (Association pour le développement économique canaulais) décide d’aider ses 160 adhérents via un padlet sur sa page Facebook pour les renseigner sur les démarches à suivre pendant la crise et aussi pour savoir ceux qui maintenaient leur activité. De fil en aiguille, arrive l’idée d’une appli à destination de la soixantaine de restaurateurs présents à l’océan, au lac ou à Lacanau ville.

20 euros de droit d’entrée et un abonnement mensuel de 10 euros à la charge du commerçant pour figurer dans le répertoire de cette appli qui vous indique les restos les plus proches de l’endroit où vous vous trouvez. Avec plan, adresse, horaires et les menus à emporter.

Vu le rythme des téléchargements, 200 lors des 48h qui ont suivi son lancement fin mai, la campagne de pub au travers d’affiches et d’autocollants, ainsi qu’un QR code pour la télécharger en un clin d'oeil, Food Lacanau devrait avoir son petit succès.

Bientôt un "Fun Lacanau" ?

L’ADEC s’est engagée auprès de Google pour 6 mois et lancera un audit après la saison estivale pour évaluer les retombées. D’ici là, elle va développer et enrichir l’appli pour qu’on puisse prochainement s’en servir pour commander, payer, réserver en salle voir se faire livrer.

Mais l’existence de Food Lacanau a vite faire le tour de la ville et attiré d’autres professionnels. Les loueurs de vélos, de paddle, les écoles de surf, le golf. Qui se disent aussi qu’elle pourrait leur être utile alors que la haute saison va débuter. L’ADEC est donc en train de recenser les demandes, de considérer le coût d’une nouvelle appli consacrée cette fois, aux activités de loisirs. Un "Fun Lacanau" en quelque sorte.