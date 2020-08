La relance éco : une application pour partager les motos et les scooters

La nouvelle application LocoMoto a vu le jour pendant l'été. C'est une plateforme communautaire de location qui permet aux particuliers et aux entreprises de louer un deux-roues une journée, un week-end ou une semaine. L'application s'occuper de vérifier les papiers, permis de conduire, carte grise et toutes les locations sont couvertes par une assurance partenaire.

Entretien avec le créateur de LocoMoto, David Bettremieux :

Question : vous avez créé votre entreprise en juillet 2020. Quel est le principe de LocoMoto ?

C'est une plateforme collaborative qui permet de partager des deux-roues entre particuliers. Aujourd'hui, il y a pas mal de plateformes comme ça mais pour la moto, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, nous avons trouvé une assurance qui est partenaire et qui prend le relais pendant la période de location. Comme ça, en cas de litige, il n'y a pas de malus pour le propriétaire et le locataire est assuré aussi bien pour lui que pour la machine. Ça permet de rouler tranquillement.

Q : Quel est l'intérêt pour les propriétaires de mettre en location leur scooter ou leur moto ?

Pour le locataire, c'est de trouver un deux-roues pour lui accessible la journée, le week-end ou pour des vacances. Ca permet aussi de tester un nouveau modèle, si vous souhaitez acheter une nouvelle moto, vous pouvez essayer un modèle précis en le louant pendant tout un week-end. Vous pouvez avoir le permis et louer une moto de temps à autre pour se faire plaisir le week end, choisir le temps d'un week-end une moto plus confortable ou plus sportive, ou louer une deuxième moto pour rouler à deux.

Pour le propriétaire, souvent, on achète une moto qui reste dans le garage. Et puis, on a un heureux événement, un deuxième enfant, un troisième ou des baisses de budget. Et on hésite à la garder ou pas. Donc, là l'idée c'est d'avoir des revenus complémentaires avec cette moto et d'avoir une assurance qui prend bien le relais en cas de problème.

Q : Combien coûte la location d'une journée ou d'un week end ?

Cela dépend de la cylindrée, le modèle et de la marque, de prestige ou non, ça peut aller d'une soixantaine d'euros sur la journée jusqu'à 130 euros, 150 euros la journée.

Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes de locataires mais on cherche des propriétaires car ils n'osent pas toujours passer le cap. Il faut les accompagner, pour les rassurer au niveau des conditions de l'assurance.

Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes pour des appartements, pour les maisons, pour des voitures, des camping car, tout se loue, mais il faut encore que les passionnés de deux-roues et de motos s'y mettent.