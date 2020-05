"La relance éco" : une auto école de Lunel rouvre ses portes

Les auto-écoles, qui étaient dans l’incertitude depuis plusieurs jours et n’avaient pas été autorisées à reprendre leur activité lundi, peuvent finalement rouvrir leurs portes depuis hier (mercredi 13 mai). Un arbitrage a été rendu mardi après-midi par le ministère de l’Intérieur en ce sens.

Marc Bonamy patron d'une auto école à Lunel (Hérault) a trouvé le temps long : "on a rien fait pendant deux mois alors qu'en mars et avril nous travaillons bien en général car nos élèves n'ont pas d'examens à préparer ils sont donc disponibles pour les leçons. Ces heures perdues ne pourront pas être rattrapées, si on fait 160 heures dans le mois, on ne peut pas en faire 320 le mois suivant pour compenser, c'est très compliqué".

Masque au volant

Les moniteurs d’auto-écoles sont en mesure d’assurer la sécurité sanitaire à bord de leurs voitures, en équipant notamment les moniteurs et les accompagnants de visières, en plus du port du masque obligatoire pour tous les occupants du véhicule.

On va demander aux élèves de venir avec un masque et une serviette pour protéger le siège, le moniteur aura lui aussi un masque et en plus une visière. Après chaque leçon, on prendra quelques minutes avec l'élève pour nettoyer l'habitacle.

Les examens pratiques en juin

Pour le code de la route les salles ont été aménagées, il a fallu supprimer un certain nombre de places. Un certain nombre d'auto-écoles ont donc multiplié les séquences de formation, puisqu'on est descendus à un mètre de distance minimum entre chaque personne.

Les examens théoriques du code de la route ont repris. Les épreuves pratiques, permis moto et poids lourds pourraient être de nouveau organisées aux alentours du 2 juin, pour le permis B (voiture) vers le 10 juin mais Marc Bonamy estime qu'il faudra peut-être patienter davantage car "les examinateurs ne veulent pas être contaminés, ils demandent des garanties".

