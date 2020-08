La relance éco : une belle saison pour le verger de Sénoueix

Pour sa première année d'installation, Léo Ricoux tire un bilan très positif : "on a eu de beaux fruits et du monde en Creuse, donc ça s'est très bien passé !" Le seul impact qu'il a ressenti, à cause de la crise sanitaire, est plutôt positif : il estime que le coronavirus a poussé de nombreux Français a choisir la Creuse pour leurs vacances, dont une partie ont fait escale sur son verger, près de Gentioux-Pigerolles, pour cueillir des myrtilles.

Les myrtilles, elles, ont pris de l'avance cette année au Verger de Sénoueix. "On a débuté la saison début juillet, avec deux semaines d'avance. On l'a terminée la première semaine d’août, alors que normalement c'est plutôt mi-août. Ça s'est intensifié, les maturités des variétés se sont rapprochées et on a tout récolté d'un coup."

Pour les prochains mois, Léo Ricoux va s'attabler à sa toute première comptabilité à la tête du verger. Il va prendre soin de son exploitation, rattacher des filets, puis s’octroiera quelques mois un peu plus creux.