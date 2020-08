La relance éco : une bonne reprise pour la Maison de la Vache Qui Rit

Chaque jour, France Bleu Besançon s'intéresse à une entreprise ou à une filière économique de notre région. Ce vendredi, on vous parle de la Maison de la Vache Qui Rit à Lons-le-Saunier. Malgré une fermeture de trois mois, le musée se porte globalement bien.

La Vache est plus que jamais souriante. Depuis sa réouverture, le 16 juin dernier, l'activité reprend très bien à la Maison de la Vache Qui Rità Lons-le-Saunier dans le Jura. Une reprise qui s'annonce très bien, selon les premières constations de l'établissement. "Pour le moment on est extrêmement content. Concernant la fréquentation du mois de juillet, on est presque à l'identique que celle de l'année dernière", précise Laurent Bourdereau.

Atteindre le bon équilibre

Dès l'annonce du confinement, le musée s'est retrouvé dans l'obligation de fermer ses portes. Après trois mois sans activité, l'établissement a dû adapter ses dépenses pour minimiser les pertes financières. "Cette période de confinement a bien sûr eu son impact sur les recettes d'entrée de la maison, mais il a fallu se réorganiser", souligne le directeur du musée.

Une réorganisation qui est passée principalement par le report voire même l'annulation de certains projets, et aussi la baisse des coûts fixes de l'établissement. "L'équilibre qu'on avait projeté au départ, on a essayé dans une mesure différente de le retrouver", explique Laurent Bourdereau.

Un musée en temps de Covid-19

Depuis la réouverture du musée, la direction a mis en place une jauge de 30 personnes chaque 30 minutes. Un médiateur accompagne les groupes notamment pour leur rappeler les règles d'hygiène tout au long de la visite.

Le musée s'apprête également à lancer les réservations en ligne afin d'avoir, encore moins, de file d'attente devant la billetterie.

Un dispositif de sécurité reçu avec beaucoup "de bienveillance et de compréhension ", se réjouit Laurent Bourdereau.

