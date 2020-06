La relance éco : une "bulle" pour rendre visite aux résidents d'Ehpad dans le Nord

BubbleTree, société spécialisée dans l'hébergement éco-touristique a mis au point une de ses bulles pour l'adapter à l'épidémie de coronavirus et permettre des visites en toute sécurité aux résidents d'Ehpad.

Elle a commencé par l'établissement de Bourbourg, dans les Flandres. Cette bulle compte une entrée de chaque côté. Au centre, la pièce où peuvent se rencontrer les résidents et leur famille est séparée au milieu par une paroi plastique transparente, non poreuse donc protégeant de toute infection bactériologique.

Cela permet ainsi d’avoir un contact physique en apposant les mains de part et d’autre de la paroi.

La bulle est désormais à Dunkerque

BubbleTree a démonté cette structure qui était en test en fin de semaine dernière. Elle a été modifiée dans son atelier de Wormhout, non loin de là, afin de rendre la séparation centrale escamotable et pouvoir l’adapter à terme en bulle de soin, quand ce sera possible.

Elle a été réinstallée aussitôt dans un l’Ehpad Val des roses de Dunkerque, un établissement spécialisé Alzheimer, toujours en configuration Covid pour l’instant.

Ce type de bulle a un côté apaisant, cocooning et le fondateur, Pierre-Stéphane Dumas, s’est rendu compte que cela peut effectivement servir pour la relaxation, le bien-être ou la stimulation cognitive. Il en a d’ailleurs déjà installé dans des centres de thalassothérapie.

Les reportages sur sa bulle à l’ehpad de Bourbourg ont fait le tour du monde. Pierre-Stéphane Dumas a ainsi reçu une soixantaine de demandes de devis, certaines même du Canada ou encore des Etats-Unis, donnant suite à une vingtaine de contacts très sérieux.

Un hébergement touristique qui trouve une nouvelle destinée

Cette bulle est généralement installée dans les arbres avec un plafond transparent. On peut ainsi observer les étoiles la nuit et se réveiller en pleine nature au son des oiseaux.

La société, basée à Nanterre (Hauts-de-Seine) mais dont un des atelier de fabrication se trouve dans les Flandres, en a déjà implanté une centaine en France, dans toutes les régions, en Auvergne, Normandie ou encore Bretagne, louées aussi par des campings.

Il y en a même une dans le Nord qui fait chambre d’hôtes à Attiches dans la métropole lilloise.

Environ 300 bulles sont installées dans monde : en Jordanie, aux Etats-Unis, à New York, au Texas, en Australie ou encore en Islande pour observer les aurores boréales.