La relance éco : une cagnotte en ligne pour sauver "Mille et une cornes" à Charmes-sur-l-Herbasse

Quel avenir pour "Mille et une cornes" à Charmes-sur-l'Herbasse ? La parc animalier a lancé une cagnotte en ligne sur helloasso pour tenter de s'en sortir : 3/4 du chiffre d'affaire annuel a été perdu en trois mois à cause de la crise du covid-19 : les groupes scolaires qui viennent habituellement voir les races rares de chèvres et moutons et profiter des ateliers n'ont pas pu se déplacer. Depuis la réouverture le 15 mai, après deux mois d'arrêt complet, la fréquentation du parc n'est pas repartie. Les gérants de "1001 cornes" ont demandé une aide pour les éleveurs mais n'y ont pas eu droit. C'est donc la cagnotte en ligne (un peu plus de 4.000 euros récoltés aujourd'hui) qui a permis d'acheter des sacs de céréales pour les bêtes, du foin, pour tenir jusqu'en septembre/octobre. Restent les charges fixes à payer : les responsables du parc animalier espèrent que le public viendra découvrir les animaux et les activités en juillet et en août.

Clémence Favre, gérante de "Mille et une cornes" était invité de "la relance éco" ce lundi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :