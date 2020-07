La Relance éco : une campagne d'affichage à Belfort pour soutenir les PME

"Crise ou pas, soutenez nos entreprises". C'est le slogan qui s'affiche en quatre par trois, depuis fin juin, sur 17 panneaux de l'agglomération du Grand Belfort. Un message de soutien au petites et moyennes entreprises du Nord Franche-Comté, touchées de plein fouet par la crise sanitaire du Covid-19. Cette campagne a été lancée par la CPME 90, l'organisation patronale du Nord Franche-Comté, qui regroupe 180 adhérents.

"L'urgence est de retrouver de la visibilité, on a des chefs d'entreprise qui naviguent au jour le jour dans le brouillard et sans boussole", explique Maël Michel, le chargé de mission de la CPME 90. Il confirme que certains de ses adhérents ont déjà dû déposer le bilan. "Principalement des entreprises qui étaient déjà en difficultés dans l'industrie, et puis les petits artisans qui travaillaient pour des marchés publics dans le bâtiment, et qui n'ont pas pu reprendre".

Soutien psychologique et dispositif Casques bleus

Pour accompagner les entreprises en difficultés, la CPME 90 propose notamment le dispositif de soutien Casques bleus, avec experts juridiques et comptables. "Un suivi psychologique est aussi proposé au chef d'entreprise, via le dispositif Apesa, pour ne pas le laisser tout seul", explique Maël Michel. "On sait que quand on dépose le bilan, c'est comme la perte d'un bébé (...) on est là dans un rôle d'utilité publique et pour le bien commun, pour maintenir l'activité en place".

Ce sont les TPE et PME qui créent la valeur ajoutée

"On estime que, contrairement à tous les grands groupes qui vont et viennent sur le territoire, ce sont les TPE et PME qui créent la valeur ajoutée et une cohésion sociale sur le territoire, donc elles méritent d'être soutenues bien autant que les grands groupes qui bénéficient d'aides publiques conséquentes".

En septembre, la CPME redoute une crise sociale, "suite à des licenciements pour motifs économiques ou à d'autres pertes de marchés, notamment sur le Territoire de Belfort avec des sous-traitants industriels qui n'ont pas de visibilité sur le secteur de l'automobile ou de l'énergie".

Retrouvez la chronique “La relance éco” à 7h15 tous les jours sur France Bleu Belfort Montbéliard

France Bleu Belfort Montbéliard est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?