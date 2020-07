La relance éco : une coopérative toulousaine lance un projet d'accompagnement dans l'agriculture urbaine

La coopérative toulousaine "Océan Bleu" propose des formations et des séances de coaching mais aussi un programme d'accompagnement dans l'agriculture urbaine et péri-urbaine, un secteur qui a la côte suite au Covid-19.

C'est une SCOP toulousaine baptisée "Océan Bleu" qui croit "au monde d'après". Cette coopérative de quatre personnes propose des séances de coaching pour les PME mais aussi des formations, et vient justement de lancer une nouvelle formation à l'agriculture urbaine, en collaboration avec Cerfrance, un réseau d'experts comptables actif dans le milieu agricole. Cyril Durand, l'un des co-gérants était l'invité de "la relance éco" ce jeudi sur France Bleu Occitanie.

Créer de l'emploi dans l'agriculture en ville

"On s'aperçoit qu'il y a des gisements d'emplois en raccourcissant les chaînes de valeur et notamment dans l'alimentation", explique Cyril Durand. Il est en persuadé, "on peut créer de l'emploi dans l'agriculture dans la région toulousaine." Devenir maraîcher alors qu'on travaille dans l'aéronautique par exemple ? "Pourquoi pas ! Beaucoup avaient des projets avant la crise du coronavirus, c'est l'occasion de se lancer." Et cela peut se faire en ville ou dans la périphérie des villes.

Océan Bleu propose en tout cas une formation baptisée "Circuit court", où toute personne ayant un intérêt pour l’agriculture urbaine, souhaitant lancer ou ayant déjà lancé un projet, est la bienvenue. Cette formation, avec un accompagnement sur mesure par des professionnels de l'agriculture et de l'innovation coûte autour de 1.500 euros, prise en charge à 100% par le compte personnel de formation.

Pour Cyril Durand, le développement des circuits courts est au delà de la mode. "Faire faire le tour de la terre à des yaourts ce n'est pas forcément convenable", dit-il.

Réécoutez la relance économique, tous les matins à 7h15 sur France Bleu.