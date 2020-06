"La relance éco" : une entreprise brestoise cartonne avec son distributeur de gel à pédale

C'est un succès imprévu qui tombe à pic. En créant pendant le confinement un support qui permet d'actionner du gel antibactérien d'une simple pression du pied, les dirigeants de Dehimi Industrie n'imaginaient pas lancer une fabrication à grande échelle. "L'idée de départ c'était la protection de nos salariés, explique le directeur général Raphaël Do Carmo. Plusieurs clients nous ont demandé de leur fabriquer des distributeurs et avec le bouche à oreille, le marché s'est développé. C'est sûr qu'on ne s'attendait pas à un tel engouement aussi vite !"

Une cinquantaine de pièces par semaine

Spécialisée dans la sous-traitance, l'entreprise métallurgique installée dans la ZAC de Kergaradec aux portes de Brest fabrique habituellement des pièces sur commande. C'est la première fois depuis sa création en 1979 que Dehimi commercialise un produit "maison".

Face à l'ampleur de la demande, il a fallu faire de la place dans l'atelier de 6.000 m² pour installer une zone de production dédiée. Deux monteurs, deux soudeurs et un plieur sont désormais mobilisés sur la fabrication de ce produit, vendu à partir de 199 euros l'unité et entièrement personnalisable. Dehimi est passé de quelques pièces par semaine à une cinquantaine aujourd'hui. Et le rythme de commande continue de s'accélérer.

Le directeur général Raphaël Do Carmo a créé une unité de montage pour faire face à la demande. © Radio France - Nicolas Olivier

Des clients de Vendée et de Marseille

"Beaucoup d'entreprises nous sollicitent. Initialement c'était surtout des commerçants et des indépendants, mais depuis une dizaine de jours, on a des chaînes qui nous contactent, et on commence à nouer des partenariats avec certains distributeurs. On a même eu la surprise d'avoir des clients de Vendée, ou un hôpital de Marseille. Cela ne pallie pas la baisse d'activité qu'on a eu avec la crise Covid mais c'est un petit plus qui fait du bien. Ça favorise la relance et surtout le maintien de l'activité."

Sur les 72 salariés, la moitié ont subi du chômage partiel pendant un mois et demi. L'usine a même dû fermer pendant dix jours à la fin mars. Tous sont désormais de retour sur le site, où le port du masque est obligatoire à l'atelier comme dans les bureaux. Grâce à son équipement sanitaire, Dehimi Industrie envisage l'avenir plus sereinement. "On espère revenir au niveau de commande d'avant la crise dans les deux prochains mois."