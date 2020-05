La relance éco : une entreprise de Brioude développe une application de gestion des salles d'attente

Avec l'épidémie de Covid-19, beaucoup de professionnels de santé s'inquiètent de l'encombrement de leur salle d'attente et du risque de contagion. Une entreprise informatique de Brioude a développé pour eux Parkimed, une application qui fait attendre les patients sur le parking.

(c) Pobrun

L'idée est venue de Pierre-Olivier Bonnet, dirigeant de la société informatique Pobrun, basée à Brioude. Dans sa famille, il y a des professionnels de santé qui, au moment de rouvrir leur cabinet, s'inquiètent de la gestion de l'épidémie et de la distanciation dans leurs salles d'attente. "_On a eu l'idée d'_utiliser les parkings comme salles d'attente", explique l'ingénieur en informatique. Vu le contexte, l'application Parkimed est développée en une semaine.

Le principe est simple : la veille du rendez-vous, le patient reçoit un SMS qui lui demande de rester sur le parking ou à proximité du cabinet médical. Grâce à l'appli, il peut également signaler s'il présente des symptômes Covid. Le jour J, "le professionnel de santé a la vision en temps réel des personnes présentes à proximité et peut en un clic les inviter à rentrer", détaille Pierre-Olivier Bonnet. Et voilà qui évite la promiscuité de la salle d'attente.

L'entreprise Pobrun continue maintenant de perfectionner son application, elle a équipé plusieurs cabinet médicaux auvergnats et reçoit régulièrement des demandes d'information.

Télétravail, livraisons sans contact et visières

En tant qu'entreprise informatique, Pobrun a très sollicitée pendant la crise pour mettre en place des solutions de télétravail. Quand l'activité s'est ensuite ralentie, la société a cherché à se rendre utile. "On a participé, avec d'autres entreprises locales, au projet de visières solidaires puisqu'on avait un peu de matériel pour imprimer en 3D", raconte Pierre-Olivier Bonnet.

"On a aussi aidé une entreprise qui fait de la livraison à domicile pour faire des livraisons sans contact, toujours avec un système de SMS pour prévenir les gens la veille".

Pobrun travaillant aussi dans les domaines scolaires et du tourisme, la société brivadoise réfléchit à l'avenir. Proposer des solutions pour fluidifier les files d'attente et faciliter l'accueil des publics, réfléchir aussi à ces pupitres tactiles aujourd'hui fabriqués par l'entreprise et qui devront sans doute évoluer.