La relance éco : une entreprise de Cluses fabrique des machines qui produiront 3 000 tests Covid par heure

L'entreprise Atis (45 salariés) à Cluses fabrique depuis une trentaine d'années des machines pour l'industrie. Elle travaille avec des sociétés du secteur de l'automobile, du cosmétique, du digital mais aussi de la santé. Avec la pandémie de coronavirus, la société haut savoyarde a reçu une importante commande : fabriquer des machines qui permettront ensuite de confectionner des tests de dépistage du coronavirus. Entretien avec Daniel Blanchet, dirigeant d'Atis.

France Bleu Pays de Savoie : Comment en êtes-vous venu à créer des machines qui vont permettre de dépister le coronavirus ?

Daniel Blanchet : On a répondu il y a quelques mois à un appel d'offre pour automatiser l'assemblage de tests médicaux. On a donc inventé des robos pour assembler des tests de dépistage du sida. Quand le coronavirus est arrivé, au début du confinement, l'un de nos clients qui a été retenu pour faire les tests covid nous a appelé. Il a dit "j'ai un problème, il faut absolument que j'arrive à produire 2 millions de tests par mois à échéance fin septembre." Actuellement, on est en train de modifier une machine d'un autre client, déjà existante, et dans le même temps on fabrique sa machine. On va donc se retrouver avec deux machines qui sont toutes les deux capables de produire et assembler 3 000 tests à l'heure pour le covid 19.

Vous parlez de vos clients. Qui sont-ils justement ?

Ce sont des laboratoires industriels qui ont l'habitude de fabriquer des tests rapides assez variés, vétérinaires ou humains. Ce sont des tests qui fonctionnent avec une goutte de sérum physiologique et ensuite un petit repère s'affiche pour vous dire si vous avez eu la maladie concernée : malaria, VIH, coronavirus...

Vu le contexte, c'est donc une commande qui doit soulager les finances et vous rassurer...

On n'est jamais totalement rassuré quand on est chef d'entreprise. Mais cela nous aide à voir plus loin et aborder les prochains mois sans souci majeur pour l'entreprise. On a eu une activité forte alors que dans le même temps, bon nombre d'entreprises souffrent et cherchent comment passer ce cap difficile de la reprise. Chez Atis, on a dû rassembler nos force très tôt, se déconfiner très très tôt et accroître notre capacité à répondre en augmentant nos équipes en nombre.

Sans cette commande, vous auriez pu tenir financièrement ?

On n'aurait pas été en danger grave mais on aurait eu un gros souci d'activité. L'impact réel aurait été effectif à partir de fin mai. Là, on aurait eu un vrai problème.

