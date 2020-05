La relance éco : une entreprise de Lunel qui éradique le coronavirus avec les UV

Chaque jour, France Bleu Hérault s'intéresse à la reprise économique dans le département après deux mois de confinement. Ce matin, on prend des nouvelles de l'entreprise Bio UV à Lunel et de son système de désinfection des surfaces par rayons ultraviolets.

Créé en 2000, BIO-UV Group, installé à Lunel (Hérault) conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de désinfection de l'eau par ultraviolets. Pendant la période de confinement, le département Recherche et Développement de l'entreprise a mis au point un appareil capable de désinfecter les surfaces par UV-C.

Le Bio scan

Un prototype a été réalisé et ses performances testées en laboratoire. Objectif : valider la capacité du système à désinfecter et ainsi inactiver tout type de micro-organisme et en particulier le Coronavirus SARS-CoV-2 provoquant le Covid- 19. Une commercialisation était envisagée pour le mois de mai. Nous avons donc recontacté Benoit Gillmann le président de Bio UV Group pour faire le point sur ce système innovant.

La commercialisation commence

"Nous avons prouvé l’efficacité de notre scanner en laboratoire à 99,99 % sur les virus et 99,999 % sur les bactéries, nous avons le fameux marquage CE et effectivement nous lançons aujourd'hui la commercialisation. Nous venons d'embaucher le directeur de la division surfaces qui va être chargé de mettre tout ça en musique" se réjouit Benoit Gillmann le fondateur dirigeant de Bio UV Group.

Quels clients ?

_"Nous recevons énormément de mails tous les jours de secteurs très divers, du cabinet médical aux sociétés de transports en passant par des hôtels, des restaurants"_poursuit Benoit Gillmann.

Nous avons été contactés par la RATP, la SNCF et Transdev, d'ailleurs on développe un appareil spécifique à ce secteur pour désinfecter un bus, un tramway...

Bio Uv Group a aussi un oeil sur le marché américain. Son avenir s'annonce radieux.

Benoit Gillmann fondateur et dirigeant de Bio UV Group Copier

Tous les matins, à 7h15, France Bleu Hérault analyse les conditions de reprise d'activité au plus proche des réalités de ceux qui se relèvent. Artisans, commerçants, entrepreneurs témoignent du lundi au vendredi. Ici, on parle d'ici.