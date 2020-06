La relance éco : une entreprise de Mauguio fabrique des écrans de protection en verre contre le Covid-19

Deux menuisiers de Mauguio (Hérault) ont profité du déconfinement pour développer un peu plus leur activité. Ils viennent de créer l'entreprise Saniclair qui vend des écrans de protection en bois et en verre pour se protéger du Covid-19.

Ce sont des proches souhaitant s'équiper en protection sanitaire qui les ont contacté. "On a réalisé un prototype avec un panneau de plexiglas et puis comme nous avions de plus en plus de demandes, avec mon associé on s'est dit, on va créer une entreprise qu'on a baptisée Saniclair" raconte Bastien Dupuy.

Le verre pas plus cher que le plexiglas

Problème, au moment de passer commandes, le plexiglas, dont le prix s'était par ailleurs envolé, s'est retrouvé en rupture de stock. "On a donc eu l'idée de le remplacer par du verre . C'est pas plus cher, c'est plus hygiénique et plus durable" poursuit Bastien Dupuy.

Les deux associés propose trois designs différents, plusieurs finitions. "En fait on peut personnaliser son panneau, on fait du sur mesure" précise Bastien Dupuy. Les débuts sont encourageants, la jeune entreprise a déjà vendu une cinquantaine d''écrans protecteurs notamment à l'office de tourisme de Montpellier.

Vous pouvez les contacter via le site www.saniclair.fr , par mail contact@saniclair.com ou par téléphone 07 49 00 92 45

Interview de Bastien Dupuy menuisier qui a co-créé Saniclair Copier

