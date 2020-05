"La relance éco" : à Nantes, l'Atelier d'Ernest invente un assistant anti-coronavirus

L’Atelier d’Ernest conçoit et fabrique habituellement des vélos haut de gamme sur mesure, en bambou et d’autres objets en bois, comme des planches à découper. Une startup créée en 2019 par deux jeunes ingénieurs, Valentin Diot et Louison Charpentier, qui ont imaginé pendant le confinement un drôle d’outil, baptisé Sacha.

Une poignée pour toucher tous les objets du quotidien

Un objet multifonction, sorte de crochet qui prolonge la main. "C'est une poignée qui sert à éviter de toucher tous les objets du quotidien : poignées de portes, bouton d'ascenseur, interrupteur... Cet outil est une barrière supplémentaire qui permet de ne pas être en contact direct avec les objets", explique Valentin Diot.

Très ergonomique, Sacha fait 16cm de long, il très léger. Deux versions sont disponibles en bois ou en inox. Selon Valentin Diot : "Le bois a une capacité a moins retenir le Covid. La version inox est plus adaptée à l'agro-alimentaire et au secteur du médical".

L'assistant anti-Covid de l'Atelier d'Ernest, entreprise nantaise. - DR

Les assistants anti-covid en bois sont fabriqués dans les locaux de l’Atelier d’Ernest à Nantes, ceux en inox par une entreprise mayennaise. Lancées début mai, 500 pièces ont trouvé preneur dès la première semaine, objectif : 300.000 ventes dans les mois à venir ! Sacha, qui au passage signifie "protection de l’Homme" en grec, est vendu de 8 à 19 euros sur différentes plateformes de e-commerce ou en direct sur le site.

A noter que 5% de chaque vente est reversé à un institut pour la recherche contre le coronavirus.

