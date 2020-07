La relance éco : une entreprise toulousaine d'informatique propose des logiciels pour mieux télétravailler

Chaque matin, à 7h15, France Bleu Occitanie met en avant une entreprise de la région à l'heure du déconfinement. Ce lundi 6 juillet, on s'intéresse à une entreprise d'informatique toulousaine, Coperbee, qui a inventé des logiciels pour faciliter le télétravail des entreprises et autres structures.

Avec le confinement et la crise sanitaire, l'entreprise d'informatique Coperbee a été touchée comme beaucoup d'autres dans ce secteur. Les prestations de services, très sollicitées par les entreprises de la filière aéronautique dans le bassin toulousain, ont fortement chuté.

Pour se réinventer, la start-up toulousaine, qui propose déjà des solutions en informatique innovantes, a décidé de développer des logiciels pour aider les entreprises à organiser le télétravail. Jean Barret-Castan, PDG de CoperBee était notre invité dans "la relance éco" ce lundi 6 juillet.

Organiser le télétravail

Concrètement, ces logiciels permettent aux entreprises d'automatiser des tâches. Les salariés peuvent travailler à distance sur plusieurs outils, comme des documents de traitement de texte ou de présentation sur un cloud sécurisé, mais aussi organiser des réunions, des cours ou des partage de documents.

En clair : organiser le télétravail, parfois compliqué. "La problématique autour du télétravail c'est qu'on a beaucoup de mal à cerner ce que font les gens et surtout à leur donner des objectifs clairs, une vision précise du travail qui doit être fait." explique Jean Barret-Castan. Pour ces services, la start-up s'est associée avec l'éditeur Zoho.

"C'était dans nos logiques de diversification d'activité, continue-t-il. Et aujourd'hui on a une bonne vingtaine de projets en cours, donc c'est très encourageant, et je pense que les entreprises en ont vraiment besoin." Au total 41% des actifs ont dû adopter le télétravail pendant le confinement.

