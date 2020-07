La relance éco : une entreprise toulousaine lance le diagnostic énergétique des logements à distance

Isoler des combles, changer de fenêtres... des dizaines d'entreprises proposent ce genre de services. Une société toulousaine, Cozynergie, tire son épingle du jeu avec un accompagnement global des propriétaires de maisons : elle simplifie, réalise et certifie les travaux de rénovation énergétique. Et pendant le confinement, l'activité a pu continuer grâce au télé diagnostic.

"On avait pour projet de faire un télé diagnostic (...) et nous l'avons lancé pendant le Covid, explique son patron Nicolas Durand. On va à distance à partir de questionnaires, de photos et de données publiques reconstituer un 3D de la maison et faire des préconisations aussi précises qu'en se déplaçant." Cela permet au propriétaire de savoir quels travaux sont possibles et a quel prix, et qu'elles sont les subventions possibles dans son cas précis. Et la demande est là puisque l'entreprise va doubler son marché.

