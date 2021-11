Les Pyrénées-Orientales touchés par le manque de personnel dans la restauration, des négociations en cours

Le secteur de l'hôtellerie-restauration est sous tension à cause d'une pénurie de personnel. Le département des Pyrénées-Orientales n'est pas épargné. Les organisations patronales et syndicales du secteur doivent se rencontrer pour apporter des solutions, ce jeudi 18 novembre 2021.

Dans les Pyrénées-Orientales, il y a entre 15 000 et 25 000 salariés du secteur de l'hôtellerie-restauration, d'après la profession. Photo d'illustration.

Comment rendre les métiers de l'hôtellerie-restauration plus attractifs ? La question est sur la table des négociations entre les organisations patronales et syndicales de l'hôtellerie-restauration, ce jeudi 18 novembre 2021.

Objectif de ces négociations, trouver des solutions pour palier la pénurie de personnel dans le secteur. Une situation sous tensions qui est constatée dans les Pyrénées-Orientales par le président départemental de l'Umih (Union des métiers et des Industries de l'hôtellerie).

"Aujourd'hui, on se retrouve avec des restaurants qui faute de personnel, doivent fermer deux services par semaine, comme le café Vienne, à Perpignan", raconte Brice Sannac.

"Cet exemple n'est pas un cas à part, poursuit le président de l'Umih dans les Pyrénées-Orientales. Il y a des traiteurs qui refusent des prestations de 200 ou 300 personnes parce qu'il ne trouve pas assez de personnel. On demande à Pôle Emploi de trouver 40 serveurs pour une prestation, pour porter des assiettes, et on ne les trouve pas. C'est ça la réalité dans notre département qui compte un chômage de 12 %. Je trouve que c'est inquiétant", affirme-t-il.

Pourtant, dans les Pyrénées-Orientales, le secteur de l'hôtellerie-restauration représente entre 15 000 et 25 000 salariés. Un chiffre variable en fonction des saisons, d'après le président départemental de l'Umih. En terme d'économie, la profession représente 35 % du PIB du département.

Augmenter les salaires de 9 %

Compte tenue de la situation, au début du mois de septembre, le Premier ministre, Jean Castex, avait demandé aux partenaires sociaux de travailler sur les conditions de travail, sur la valorisation des métiers mais aussi sur les salaires.

C'est chose faite, l'Union des métiers et des Industries de l'hôtellerie évoque plusieurs propositions pour rendre la profession plus attractive. Tout d'abord, l'augmentation de 9 % des salaires, l'instauration d'un week-end de libre par mois pour les salariés ou encore la rémunération des coupures, entre 14 heures et 17 heures.

Des revendications soutenues par le syndicat CGT, même si pour Julien Berthélémy, secrétaire générale du syndicat dans les Pyrénées-Orientales, l'augmentation de 9 % des salaires n'est pas suffisante. "La revendication CGT ça serait d'augmenter de 20 %", explique Julien Berthélémy.

"Globalement, augmenter de 9 % sur un salaire qui approche le smic, ce sera une augmentation d'environ 100 euros et ce n'est pas assez", estime le secrétaire général de la CGT dans les Pyrénées-Orientales.

En France, la pénurie de main-d'œuvre oscille entre 100.000 et 150.00 emplois manquants, d'après la profession.